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孫大千批徐永明「現代秦檜」：大雨晚上時代力量人在哪裡？

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▲▼立法院經濟委員會,徐永明質詢。（圖／記者季相儒攝）

▲時代力量立委徐永明。（資料照／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／台北報導

時代力量立委徐永明21日在臉書批評，高雄市長韓國瑜對於高雄淹水「無能神隱又卸責，罪加三等，韓國瑜欠高雄市民一個道歉」。對此，前國民黨立委孫大千22日跳出來替韓國瑜喊冤，他批評徐永明是「現代秦檜」，羅織罪名前先釐清5個問題，並向韓國瑜道歉。

孫大千在臉書表示，第一，什麼叫做神隱？韓國瑜在星期五傍晚親自坐鎮災害防治中心，同時也掌握到各個積水地點的退水狀態。「他什麼時候神隱了呢？難不成韓國瑜應該一直站在十字路口讓大家看嗎？」

孫大千提到，第二，南部各縣市都因為這一波豪大雨而嚴重積水，徐永明為什麼只盯著高雄市呢？難道只有高雄人泡在水裡、孔蓋被噴飛，以及汽機車毀損嗎？刻意放大高雄市的災情，卻忽略其他綠營執政縣市的情況，這不是「雙重標準」嗎？

孫大千指出，第三，徐永明的眼中根本就只有高雄，卻還可以鬼扯，「沒有人在指責高雄」，「難不成徐永明罵了那一大堆，都是在稱讚高雄，替韓國瑜加油打氣嗎？」

孫大千認為，第四，韓國瑜在高雄市積水逐漸退去之後，以市長的身分參加地方的活動，這有什麼好挑剔批評的？「韓國瑜又沒有像陳菊一樣在家睡午覺，或者去按摩。徐永明要不要回答一下，時代力量的高雄市議員在那天晚上，人都在哪裡呢？」

孫大千還說，第五，「此次鋒面所造成的積水能夠在這麼短的時間之內退去，不是再一次的證明了，韓國瑜在過去這幾個月來大力投入的清淤工作產生了效果嗎？」徐永明憑什麼指責韓國瑜「無能」呢？又哪來的「罪加三等」？徐永明如果回答不了以上這五個問題，應該欠韓國瑜一個道歉。

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關鍵字：徐永明,秦檜,孫大千,韓國瑜

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