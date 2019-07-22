謝進賢接掌宜蘭縣警察局　林姿妙：一起拚出宜蘭好治安

▲宜蘭縣警察局新任局長謝進賢宣誓就任。（圖／游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣警察局新舊任局長，22日進行交接，由警政署公共關係室主任謝進賢接任局長，原局長吳坤旭調派桃園市政府警察局督察長，監交的宜蘭縣長林姿妙，期許謝進賢在治安、交通維護工作更上一層樓，拼出宜蘭好治安。

宜蘭縣警局表示，警政署18日發布人事命令，原任宜蘭縣警察局長吳坤旭調派桃園市政府警察局督察長，遺缺由原任內政部警政署公共關係室主任謝進賢接任，並於22日在警察局2樓大禮堂舉行卸、新任局長交接典禮。

▲宜蘭縣警察局新、舊任局長謝進賢（右1）、吳坤旭（左1）交接。（圖／游芳男翻攝）

新任局長謝進賢、57歲，中央警官學校正科48期刑事警察學系畢業、中央警察大學行政警察學系研究所碩士畢業，曾任職保安警察第二總隊大隊長、高雄市政府警察局專員、主任、岡山分局分局長、內政部警政署專門委員、公共關係室主任等重要職務，任警職年資達36年。

謝進賢學經歷豐富，品德操守及工作能力深獲各級長官的肯定，相信在謝進德領導下，宜蘭縣治安及交通維護工作必能更上一層樓，共同拚出宜蘭好生活。

【更多新聞】

►快訊／健行客滑落15米深山崖 女導遊「要救人」也摔落山崖

►影／宜蘭市中山路出現「天坑」！3米長2米寬民眾心驚

►你可以搭訕我！ 2大學生剛畢業小鮮肉圓夢走環島

►好家在！ 機車自摔路口 「差30公分」撞上保時捷

►影／男抓狂變身「浩克」抓推車砸人 5名護理師「同時出掌」接招

►鳳頭燕鷗頭卡塑膠袋 高速俯衝海面掙脫！鳥友全記錄

►影／好友奪愛妻！ 苦情男遭擄1小時 被逼「降低贍養費」

►抓到了！40噸壓縮垃圾入侵 宜蘭環保局：廢棄物清理業者

►他與未成少女性交20次致懷孕 被害人求判重一點...結果出爐

►快訊／碰！宜蘭晚間2車相撞 1車慘衝進大水溝內

►影／超暖警長默默伸援手！罹癌村民沒錢就醫 他銷假衝回宜蘭送錢送雞

