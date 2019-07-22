台灣民意基金會民調／郭台銘脫黨參選衝擊藍軍　蔡英文反超韓國瑜0.4%

▲蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

根據台灣民意基金會22日公布最新民調顯示，若鴻海集團創辦人郭台銘加入戰局，在「四人對戰」的情況下，高雄市長韓國瑜的選情將受到衝擊，支持度落後總統蔡英文0.4%。

郭台銘雖輸掉國民黨總統初選，但仍持續關心國內社福、經濟議題，是否有可能脫黨參選2020總統，依舊是政壇討論的焦點。

依台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行的最新民調結果指出，在「三腳督」的情形下，韓國瑜將以33.5%的支持度領先，蔡英文為32.6%，柯文哲則是以25.5%位居第三。

若郭台銘脫黨參選2020總統，蔡英文則會以29.7%的支持度獲得領先地位，韓國瑜排名第二29.3%，柯文哲18.3%位居第三，最後才是郭台銘的15.9%。

換言之，蔡英文、韓國瑜的支持度雖相距不到1個百分點，卻顯示若郭台銘參選將會衝擊韓國瑜的選情。

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▲最新民調顯示，郭台銘若參選將衝擊韓國瑜的選情。（圖／台灣民意基金會提供）