大台南37區總動員　清理家園防疫一起來！

▲為防止登革熱疫情蔓延，台南市衛生局啟動大台南37區總動員，孳清342里。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市目前本土登革熱病例12例（中西區4例、東區3例、永康區、南區、安南、左鎮、新化各1例），近日颱風「丹娜絲」夾帶大量雨水，台南因豪雨導致道路積水及相關容器積水產生孳生源，特別是移動式帆布帳棚停車位上的積水、防潑水的帆布蓋，自製晾衣底座等都有發現孑孓。

為防止登革熱疫情蔓延，台南市衛生局啟動大台南37區總動員，區公所、衛生所及里民一起來清理家園，落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器（處）。區公所及衛生所合計共孳清47306戶，動員5130人，查獲室內積水容器673個，其中4個發現孑孓，其陽性率為0.59％；查獲室外積水容器為13103個，其中發現202個積水容器已孳生孑孓，陽性率為1.54％，此次接受衛教人數共11033人，孳清342里。

台南市登革熱防治中心呼籲，於積水退去後，巡檢自己家園週邊環境，儘速清理積水容器及場所，以免產生孳生源。如果遇到結構異常無法清除的積水，也可透過里長向本登革熱防治中心請求協助申請投藥。另外，亦請民眾特別留意病媒蚊及孒孓隱藏處如屋頂天溝、屋後溝、市場、活動中心、民宅、護理之家、學校、花店、未完工工地及寺廟等，尤其是地下室、還有空屋空地等，因為積水形成孳生病媒蚊的溫床。