　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

大台南37區總動員　清理家園防疫一起來！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲為防止登革熱疫情蔓延，台南市衛生局啟動大台南37區總動員，孳清342里。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為防止登革熱疫情蔓延，台南市衛生局啟動大台南37區總動員，孳清342里。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市目前本土登革熱病例12例（中西區4例、東區3例、永康區、南區、安南、左鎮、新化各1例），近日颱風「丹娜絲」夾帶大量雨水，台南因豪雨導致道路積水及相關容器積水產生孳生源，特別是移動式帆布帳棚停車位上的積水、防潑水的帆布蓋，自製晾衣底座等都有發現孑孓。

▲為防止登革熱疫情蔓延，台南市衛生局啟動大台南37區總動員，孳清342里。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為防止登革熱疫情蔓延，台南市衛生局啟動大台南37區總動員，孳清342里。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為防止登革熱疫情蔓延，台南市衛生局啟動大台南37區總動員，區公所、衛生所及里民一起來清理家園，落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器（處）。區公所及衛生所合計共孳清47306戶，動員5130人，查獲室內積水容器673個，其中4個發現孑孓，其陽性率為0.59％；查獲室外積水容器為13103個，其中發現202個積水容器已孳生孑孓，陽性率為1.54％，此次接受衛教人數共11033人，孳清342里。

▲為防止登革熱疫情蔓延，台南市衛生局啟動大台南37區總動員，孳清342里。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為防止登革熱疫情蔓延，台南市衛生局啟動大台南37區總動員，孳清342里。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為防止登革熱疫情蔓延，台南市衛生局啟動大台南37區總動員，孳清342里。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市登革熱防治中心呼籲，於積水退去後，巡檢自己家園週邊環境，儘速清理積水容器及場所，以免產生孳生源。如果遇到結構異常無法清除的積水，也可透過里長向本登革熱防治中心請求協助申請投藥。另外，亦請民眾特別留意病媒蚊及孒孓隱藏處如屋頂天溝、屋後溝、市場、活動中心、民宅、護理之家、學校、花店、未完工工地及寺廟等，尤其是地下室、還有空屋空地等，因為積水形成孳生病媒蚊的溫床。

ET快訊
最強外掛持續上線！郭台銘再提貿易協定：日韓打架、台灣謀利
快訊／大雷雨狂灌！新北二重疏洪道積水　「道路管制」路段看這邊
超屁重機騎士台74線「時速253狂飆」！囂張對尬四輪

關鍵字：大台南,總動員,清理家園,防疫

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘆竹警分局新卸任分局長　青春大隊接力賽「交棒」

大台南37區總動員　清理家園防疫一起來！

出席兩岸黃氏宗親會宣傳購物節　盧秀燕：大陸也可參加抽獎

「童話世界」隱身苗栗山區　泰迪熊家變哈比屋‧‧‧意外爆紅

給毛小孩多一分機會！花蓮縣與業者合作「愛心認養小棧」

嘉縣農特產拚外銷　前進香港採購金額百萬美金起跳

阿里山四季茶會　特色茶結合消暑熱點「秘境」大公開

嘉義社區複合式健康篩檢　民眾學習自主管理

遊蕩犬隻2萬多隻數量多　台南動保處推五項積極作為

強化開發案件環評法令宣導　台南市環保局辦理說明會

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

韓國瑜勘災轟政府「只指責高雄」 駁神隱20小時：我沒有喘過一口氣

韓國瑜怒嗆NCC：眼瞎、耳聾嗎　「報我多一點就是壞學生？」

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

高雄淹水韓國瑜「公務飯局」挨轟　柯文哲：極端氣候大家不要笑

王力宏深情演繹《夢一場》　二胡Solo一進..那英熱淚盈眶

蘆竹警分局新卸任分局長　青春大隊接力賽「交棒」

大台南37區總動員　清理家園防疫一起來！

出席兩岸黃氏宗親會宣傳購物節　盧秀燕：大陸也可參加抽獎

「童話世界」隱身苗栗山區　泰迪熊家變哈比屋‧‧‧意外爆紅

給毛小孩多一分機會！花蓮縣與業者合作「愛心認養小棧」

嘉縣農特產拚外銷　前進香港採購金額百萬美金起跳

阿里山四季茶會　特色茶結合消暑熱點「秘境」大公開

嘉義社區複合式健康篩檢　民眾學習自主管理

遊蕩犬隻2萬多隻數量多　台南動保處推五項積極作為

強化開發案件環評法令宣導　台南市環保局辦理說明會

一棟房只賣1美元！義國西西里島求振興　祭出超狂房價吸投資客

長髮妹搭公車！浪漫捲髮全撥椅背後　「邊抓邊甩」她崩潰嘔：臭臭的

陳冠希的新玩具！CLOT「全手工製」花梨木麻將組　價格你絕對想不到

不斷更新／張志豪陽春砲炸裂　3局結束兄弟5：0統一

純電動卡車首度登台！「FUSO eCanter」無聲運行高雄展館

不斷更新／游霆崴1.1局爆7分　桃猿大幅領先富邦

專訪／林思宇初當女主角　傻拿「臉書人氣」確認：真的用我嗎？

中職／需要持續上場調整　蘇智傑低潮繼續先發

最強牙助吳巧貞　蒙古柔術亞錦賽奪台灣史上首金

1公尺海嘯有多可怕！專家揭殘酷真相「死亡率100%」：等於5公噸海水牆衝擊

地方熱門新聞

高雄楠梓「馬路變汪洋」　30國..

鳳山慘淹　驚見「威尼斯水上咖啡..

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

日月行館「九龍琉璃球」碎一地

威天宮慶關公生　信眾扮「康熙」..

運磚車撞27車致1人癱瘓駕駛起..

刁車發不動　金山警接電解危

阿里山特色茶結合消暑熱點　

嘉縣農特產外銷採購金額百萬美金

嘉義社區複合式健康篩檢

童話世界藏苗栗　泰迪熊變哈比屋

遊蕩犬數量多動保處推積極作為

台南市區淹水一級警戒警消動員災..

國中女生　遭斷裂倒塌鞦韆重摔倒..

更多熱門

相關新聞

南市醫社區健康醫學營認識登革熱

台南市立醫院舉辦「社區健康醫學防疫營」，從2004年起已連續舉辦15年，從一開始著重於醫師面向的體驗內容，已擴展到藥師、醫檢師、護理師以及防疫的面向，今年共有40位小四至小六學生參加，教導小朋友認識登革熱防疫。

清山護果緝黑工玉井警總動員

防治登革熱善警五力總動員

將軍區警民總動員清除孳生源

開山里紅了　防疫商品熱搜一夜激增3倍

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

新手逛好市多…一張火腿照讓萬人崩潰

「這不是我弟！」蘆洲車禍死者身分逆轉

高雄暴雨致災　鼓山高中校長說話了

Gogoro騎士騎高雄：被Google地圖雷！　住戶說話了

國考妹受夠「恐怖AA制」放生網讚翻

生前叮嚀「不用等我回家」！19歲騎士遭撞慘死

養貓會過敏？婆婆1句話霸氣回覆

自撞害死3富商友　2年後他癌逝

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

88.8萬Kawasaki重機展舞台轉倒

薩諾斯軍團《復仇者4》1個角色沒死

更多

最夯影音

更多

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面