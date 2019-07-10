開山里紅了網購買氣也漲了　防疫商品熱搜一夜激增3倍

▲登革熱防蚊大作戰，帶動網購防蚊液、防蚊貼片、防蚊帳等買氣漲。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

昨（7/10）疾管署誤將開山里登革熱疫情訊息發給全國民眾，引發網友大肆討論，開山里也在瞬間爆紅。雖然系統誤發，但登革熱疫情逐漸升溫，許多民眾紛紛開始留意防蚊資訊與採購防蚊商品，網購通路熱搜度、買氣皆翻倍成長。

登革熱疫情不斷擴大，尤其在警訊一發出後，網購通路竟催出了防疫買氣，樂天市場發現，「登革熱」、「防蚊」、「電蚊拍」等相關產品關鍵字搜索量，一夜激增3倍，銷量較去年同期成2倍成長，消費族群主要以25～45歲女性為主；從下單量觀察，最熱門商品為電蚊拍、防蚊液、防蚊帳及便於攜帶的品項，消費平均下單防蚊商品約有3項以上，顯見民眾為對抗蚊蟲不遺餘力。

不過在天氣逐漸變熱後，蚊蟲越來越常出沒，民眾擔心登革熱、腸病毒等傳染病肆虐，防蚊、乾洗手及抗菌噴霧等相關商品更早之前就開始飆出銷量，Yahoo奇摩購物中心4月起防蚊液、防蚊貼業績明顯彈跳，6月業績成長4倍；蝦皮購物自2月起站上防蚊商品買氣於5個月內成長高達近5倍，其中嬰幼兒防蚊商品銷售相較去年同期成長近10倍；東森購物站上防蚊用品銷售較去年增6成。

雖然市面上防蚊產品眾多，且分為液狀塗抹、噴霧、貼片、手環等不同使用方法，可依個人需求挑選使用，消費者選購時最在意的仍是成份安心、安全有效，首選講求無毒、無添加化學DEET、無樟腦、使用天然配方，反應在平台熱銷榜上，愛合購從站內數據發現，化學性防蚊商品比物理性更受青睞，強調有機或天然精油成份買氣更旺，像是台灣製純天然精油防蚊液噴霧是近日的熱銷冠軍。

▲消費者買防蚊商品，偏好有機或天然成份。（圖／愛合購提供）

▲Yahoo奇摩購物中心防蚊熱賣商品Top1「小鹿山丘有機精油雙效防蚊液」。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心則是公布防蚊熱賣商品Top5，最受歡迎的是講求天然配方的有機精油雙效防蚊液，其次是訴求天然草本成份、健康無毒的防蚊香膏、單月熱銷成長近1倍的驅蚊防護燻香組、方便攜帶即開即用的彈開式雙人防蚊帳、免釘靜音防蚊門簾。

蝦皮購物統計站上熱銷防蚊商品，以「長效草本防蚊噴霧」賣最好，其中消費者偏好以「一打」為單位購入。其他如可隨身攜帶的「防蚊貼紙」、「防蚊手環」等也被列為站上最熱門防蚊必備商品。此外，嬰幼兒防蚊商品訴求溫和不刺激、長效不需一直補擦等特色，如「法國PSA Skin 2P Body」、「金鳥KINCHO防蚊掛片&噴霧」及「小鹿山丘有機精油雙效防蚊液」很受青睞。

另外，friDay購物發現近期乾洗手及抗菌清潔噴霧銷量直線攀升，從6月份截至目前為止，已較前一個月熱賣超過3成，而衛生管理也從個人延伸至居家空間，許多主打消毒抗菌的防疫品牌如白因子、黃金盾、條紋共和國等，都推出消毒滅菌的隨手噴霧、大空間抗菌霧化機等，相關商品近一個月成長1倍以上。