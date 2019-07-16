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清山護果緝黑工　玉井警給合民力總動員

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▲台南市玉井分局，為確保山區安寧及農產品的安全，動員警民力執行清山專案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市玉井分局，為確保山區安寧及農產品的安全，動員警民力執行清山專案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井分局長楊青垂，鑒於玉井分局轄內遍植芒果，於7、8月間芒果大量收成，將引進大量移工進入山區幫農，其中不乏有逃逸移工或通緝中的「黑工」，為確保山區安寧及農產品的安全，7月16日上午8時至12時，規劃執行清山專案。

▲台南市玉井分局，為確保山區安寧及農產品的安全，動員警民力執行清山專案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市玉井分局指出，因轄區幅員遼闊，山林密布，地形複雜，山區民宅、空屋、工寮易為宵小、歹徒藏匿其中從事汽機車解體、槍械製造、改造、藏匿，或種植大麻、安非他命及原料作物製造毒品等不法活動，危害社會治安。

這次結合警力、玉井區義警、民防、巡守隊，區分3組針對玉井區望明、層林及三和里易藏匿犯罪、種植大麻之處所及芒果易失竊之犯罪熱點，實施空屋、工寮、農地及可疑處所，展開全面清查。

▲台南市玉井分局，為確保山區安寧及農產品的安全，動員警民力執行清山專案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本日專案勤務計清查犯罪熱點、空屋、廢棄工寮18處，未發現不法情事，警方將以積極專案勤務作為，嚇阻宵小竊取果農辛苦栽培之農作物。玉井分局長楊青垂說，警力有限、民力無窮，有了玉井區義警、民防、巡守隊等民力夥伴長期的加入協勤，以具體行動展現警方維護治安之決心，建立優質環境，以確保果農「安居樂業」且嚇阻歹徒宵小心存僥倖利用山區犯案。

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關鍵字：清山,護果,黑工,玉井警,總動員

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