登革熱疫情持續延燒　將軍區警民總動員清除孳生源

▲將軍區長洪聰發清，偕同台南市警學甲分局長洪頂力，率領里長、里幹事、衛生所、環保局將軍區清潔隊、義警、民防、志工及巡守隊，共同巡視防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

登革熱疫情持續延燒，截至7月10日止，台南本土登革熱8例，將軍區長洪聰發清，10日偕同台南市警學甲分局長洪頂力，親自率領里長、里幹事、衛生所、環保局將軍區清潔隊、義警、民防、志工及巡守隊共同巡視轄內寺廟、傳統市場及空屋空地，並對攤販、店家及民眾發送自主檢查表，同時指導登革熱防治方法。

洪聰發區長指出，寺廟之馬槽水、花瓶、水池等，應定期換水刷洗，杜絕蚊子幼蟲孳生；而傳統市場通常給人印象為陰暗、潮濕，已請市場管理處協助定期消毒及維護環境整潔；另空地空屋部分，區公所更積極巡檢及查報，同時感謝學甲分局洪分局長在登革熱防疫上強力配合及支持。

洪聰發區長再次提醒民眾，務必落實自主管理，依據自主檢查表所列項目檢查戶內外是否有疏漏積水處，發現積水必須落實積水倒除、清理積水容器、刷洗使用容器，始能徹底防治登革熱。

為展現將軍區聯合防疫決心，將軍區公所於10日上午辦理將軍區2019年登革熱防治說明會暨誓師大會，邀請轄內各單位、里長、鄰長、社區幹部、環保義工隊及滅蚊防疫隊與會誓師，一展登革熱防治決心，共同維護地方環境。

會中由國家蚊媒傳染病防治研究中心講師陳思恩，以淺顯易懂方式講述病媒蚊習性、防治方法及如何自我保護等，使民眾在消滅登革熱前，先對登革熱有初步的瞭解。

自2015年登革熱大流行以來，區公所均持續動員人力至鄰里進行登革熱防治宣導及協助孳生源清除，希望將防治登革熱觀念深植於鄰里，公私協力共同從自身做好自主管理，落實巡、倒、清、刷，以降低登革熱疫情擴散風險。