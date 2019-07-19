南市醫社區健康醫學營　小學生認識登革熱防疫

▲台南市立醫院舉辦「社區健康醫學防疫營」，教導小朋友認識登革熱防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立醫院舉辦「社區健康醫學防疫營」，從2004年起已連續舉辦15年，從一開始著重於醫師面向的體驗內容，已擴展到藥師、醫檢師、護理師以及防疫的面向，今年共有40位小四至小六學生參加，教導小朋友認識登革熱防疫。

「社區健康醫學防疫營」每年皆會設計不同主題，今年以微生物概論為開端，並結合防疫時事，帶著小朋友前往登革熱防治中心與國家蚊媒傳染病防治研究中心，由台南市衛生局陳怡局長，模擬衛生局登革熱防疫會議，讓小朋友了解登革熱防治業務與病媒蚊防疫措施。並由國家蚊媒傳染病防治研究中心研究員，介紹最新的生物科技防治技術，如應用沃爾巴克氏體應用在病媒蚊防治的技術。

除了結合時事的防疫課程，還安排了醫學影像、長照2.0、認識病毒、基礎醫學認識循環系統與骨骼、分子生物認識DNA、小小藥師認識藥丸子，以及急救醫學，學習心肺復甦術，用兩天的時間，讓小朋友體驗醫師、藥師、醫檢師、護理師的行業。

台南市立醫院社區健康部黃文河主任說，每年營隊報名都相當踴躍，自己的小孩以前也參加過，如今也是醫師了，他期許小朋友在這兩天，不只認識各類健康防疫知識，不論未來是否從事醫療相關行業，但能用感恩的心，尊重各行各業的專業與辛勞，才是最大的收穫。