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防治登革熱　善化區警察結合五力總動員

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▲台南市善化區長方澤心，會同善化分局，結合義警、民防、社區志工及慈濟志工等協勤民力，擴大防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市善化區長方澤心，會同善化分局，結合義警、民防、社區志工及慈濟志工等協勤民力，擴大防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近日連續下雨，已進入登革熱防治高峰期，台南市善化區長方澤心，會同善化分局，結合義警、民防、社區志工及慈濟志工等協勤民力，擴大防疫宣導，並商請登革熱防治中心人員，到場給予專業孳清指導及提示注意事項，以提高防治宣導成效。

7月13日一早，在善化區東勢寮活動中心前宣導登革熱防治工作，善化區長方澤心表示，台南巿已進入登革熱防疫工作警戒狀態，為避免疫情持續擴散，登革熱防治工作不能等，市民動起來整理居家周邊環境，呼籲民眾徹底清除積水容器，從最根本的「巡、倒、清、刷」清除孳生源做起，集眾人之力，杜絕登革熱。

▲台南市善化區長方澤心，會同善化分局，結合義警、民防、社區志工及慈濟志工等協勤民力，擴大防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝）

善化警分局長方國璽也提醒民眾，應全面巡檢及清理房屋內外各類積水容器，落實清除孳生源4步驟「巡、倒、清、刷」，澈底清理花盆、水桶、廢輪胎及積水的瓶罐等容器或低漥積水處，加強環境清潔維護，以杜絕病媒蚊孳生，降低登革熱疫情流行之風險。

本週因滯留鋒面影響仍有降雨情形，提醒民眾持續整理戶內外環境及清除積水容器，唯有做好防疫工作，才能有效防制登革熱。善化警方也全力配合區公所總動員，投入清理孳生源工作，清掃家園，整頓環境，以降低登革熱病媒蚊感染風險。

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關鍵字：登革熱,善化,五力,總動員

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