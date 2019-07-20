原住民聯合豐年節首邀毛利族登舞台　體驗南島熱情及文化交流

▲▼紐西蘭毛利族代表團展演了一段毛利族知名的HAKA（戰舞）。（圖／花蓮縣政府提出，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

紐西蘭毛利族KAPA HAKA團隊一行26人19日上午至拜會花蓮縣長徐榛蔚，雙方就今年花蓮縣原住民族聯合豐年節特別邀請來自紐西蘭毛利族代表團登上豐年節舞台，讓鄉親體驗南島的熱情進行交流。

徐榛蔚表示，毛利族與阿美族是親戚更是家人，特別是聯合豐年節期間回到花蓮，就像返鄉過年一樣。花蓮聯合豐年節是太平洋左岸最大的豐年節活動，感謝毛利族代表團第一次來花蓮參與這場盛會，展現毛利族的文化、舞蹈及藝術。徐榛蔚並贈送阿美族的情人袋，希望同時展開與南島國家在經濟、產業、文化、藝術、教育等各面向的接觸與情誼。毛利族代表團則獻上代表毛利族文化的藝術品，會中並展演了一段毛利族知名的HAKA（戰舞）。

▲徐榛蔚贈送代表團團長Craig阿美族的情人袋。

代表團團長Craig表示特別榮幸能受邀參與活動，今日起連續三天在聯合豐年節的主舞台上將有不同主題的演出，而三天的主題連貫在一起，呈現出核心的精神就是「透過樂舞與祈禱將不同的天堂、土地、民族連結在一起」，希望藉此表達對活動的祝福以及與台灣原住民族發展締結更深的友誼。

原住民族聯合豐年節數十年，每年都在創新突破，今年首度邀請到來自紐西蘭的毛利族來共襄盛舉。為了促成此事，二月份特別派遣熟知紐西蘭毛利族事務的人員前往紐西蘭首府威靈頓考察每二年辦理一次的kapa Haka全國大賽，除了針對賽事辦理過程進行記錄與評估分析外，更與數個參賽團隊建立關係與聯結。幾經多邊聯繫與商討最終有幸邀請到由漢米爾頓冠軍隊為班底的團隊到訪台灣，參加本年度花蓮縣原住民族聯合豐年節。

▲徐榛蔚致贈代表團團長Craig阿美族情人袋。

今年聯合豐年節除了樂舞的展演，花蓮鄉親與遊客可以在毛利族的展覽帳篷下近距離與毛利族互動，展出內容有傳統雕刻、傳統刺青、傳統編織、傳統練腕繩球DIY、傳統風笛、傳統紋面、傳統服飾展示、毛利圖紋設計體驗、原聲彈唱，以及泰紐伊部族（Tainui）旅遊展。內容豐富，絕對值得大家來現場觀賞。

有關本年度聯合豐年節的內容，請民眾參考粉絲專頁（https://www.facebook.com/花蓮縣原住民族聯合豐年節-1594998470772256/）。