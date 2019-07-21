時隔16年重返中東！沙國王儲同意美軍駐紮　波斯灣緊張升溫

▲ 荷莫茲海峽可說是中東地區的「油庫總閥門」，圖為航經該水域的油輪。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊緊張情勢升溫之際，美國將於沙烏地阿拉伯部署軍隊，戰略重地荷莫茲海峽航行安全亮起警報。美軍1991年起在沙國駐守長達12年，與伊拉克展開2場美方主導的戰爭，最終推翻獨裁者海珊（Saddam Hussein），2003年撤出。這將是美軍16年來首度在沙國駐軍，儘管兩國皆未透露將部署多少軍隊，仍引發外界對中東再度爆發戰爭的疑慮。

沙國當局及美國中央司令部（CENTCOM）都分別聲明指出，美國此次駐軍旨在確保動蕩的海灣地區情勢穩定。沙國國防部表示，「基於沙烏地阿拉伯及美國間的合作，以及對於維護區域安全穩定所付出的努力，王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）同意接納美國軍隊。」

美國中央司令部則指出，此次部署行為「提供額外的威嚇，並確保我們有能力保衛我國在該地區的軍隊及利益，免受緊急或可信威脅影響。」但英國倫敦國王學院（King’s College London）教授克里格（Andreas Krieg）分析，部署美軍對「是裝腔作勢的一部分，美國試圖增加其需要攻擊伊朗時的軍事選擇。」

華府與德黑蘭當局2018年5月以來便僵持之下，因美國總統川普（Donald Trump）宣布退出2015年的《伊朗核協議》，同時開始加強對伊朗制裁。川普與其盟友沙國指責伊朗自去年5月以來不斷在海灣地區襲擊油輪及無人機，但伊朗否認這些指控並威脅道，一旦遭受攻擊就會關閉荷莫茲海峽。