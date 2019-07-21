　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影／伊朗公開「扣押英油輪畫面」　武裝份子垂降甲板…100％還原報復

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲伊朗革命衛隊公布扣押英國油輪影片。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

波灣局勢升溫，本月19日傳出伊朗革命衛隊在波斯灣扣留一艘英國油輪「史坦納帝國號」（Stena Impero），當時伊朗並沒有正面回應，但英國早已咬定就是伊朗所為，如今伊朗挑釁釋出攔截史坦納帝國號的影片，更直呼「這就是當時英國扣押伊朗船的翻版！」

根據英國《衛報》報導，這艘插有英國國旗的「史坦納帝國號」在行經過程中曾與伊朗漁船擦撞，當時除了該艘油輪之外，另艘英國營運的油輪則是在檢查後放行。伊朗在事發後一日沒有正面回應，直到20日才公開武裝人員扣押「史坦納帝國號」的過程。

▲英國油輪Stena Impero「史坦納地國號」遭扣押。（圖／路透社）

▲英國油輪「史坦納帝國號」遭伊朗扣押送海事組織。（圖／路透）

影片中可以看到油輪在荷莫茲海峽遭到四艘快艇、一架直升機包圍，接著由多名武裝蒙面人員從直升機上垂降至油輪甲板上。據悉在多日前英國皇家海軍也是以同樣的方式扣押在直布羅陀海岸的伊朗油輪，推斷伊朗就是以「以牙還牙」的方式進行報復。

據悉，史坦納帝國號遭到攔截後，幾乎沒有消息，該船公司則表示船上有23名船員也聯繫不上，在事發當下英國外交部長譴責，「這已經是伊朗攔截的第二艘油輪，根本無法接受」開戰意味濃厚。

伊朗革命衛隊發言人夏利夫（Brigadier-General Ramezan Sharif）表示，英國護衛船艦確實企圖想干預，但還是阻止扣押失敗。

ET快訊
男客爽叫應召妹被電爆！全程無啪「寧願打遊戲王」：她超強
快訊／任達華老婆急奔醫院！　「華哥正在做手術」二度開刀
Gogoro男騎高雄「整路發麻喊神明」：被Google地圖雷

關鍵字：伊朗,船隻,扣押,油輪,英國,武裝分子

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孕婦計程車上破羊水　「雙手扶嬰兒頭」撐到醫院…下車遭逼付1500清潔費！

影／火辣姊站橋上「解放牛仔褲頭」　脫到徹底45m高跳下…整條路塞車圍觀

影／5女去他家床戰全失蹤！村民狂找人　2月後恐怖哥家「後院挖出乾屍骨」

老公公狗腰想發洩　瘋狂求歡「生產完2月人妻」慘遭斧頭削頭滅口！

40年不剪不洗！印度哥「留1.8公尺亂髮」堆頭頂　隔著畫面都有味道

兒童遊樂區廁所伸狼爪！　4歲女童麥當勞校外教學遭噁男尾隨性侵

「帶著汽油」徘徊現場！縱火男傳預謀勘查　京都動畫工作室焦黑實況曝光

最鹹濕19洞！裸女陪打「壞男孩高爾夫」　球飛高高…竟有摸2粒獎勵

整間屋子密密麻麻…他曝千萬吸血蟲大軍亂竄：最噁心蟲害！

家中飄鬼影聽見怪聲！她靈感一來抬頭望…人骨躺井底

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

韓國瑜勘災轟政府「只指責高雄」 駁神隱20小時：我沒有喘過一口氣

韓國瑜怒嗆NCC：眼瞎、耳聾嗎　「報我多一點就是壞學生？」

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

高雄淹水韓國瑜「公務飯局」挨轟　柯文哲：極端氣候大家不要笑

王力宏深情演繹《夢一場》　二胡Solo一進..那英熱淚盈眶

兒童遊樂區廁所伸狼爪！　4歲女童麥當勞校外教學遭噁男尾隨性侵

「帶著汽油」徘徊現場！縱火男傳預謀勘查　京都動畫工作室焦黑實況曝光

最鹹濕19洞！裸女陪打「壞男孩高爾夫」　球飛高高…竟有摸2粒獎勵

整間屋子密密麻麻…他曝千萬吸血蟲大軍亂竄：最噁心蟲害！

家中飄鬼影聽見怪聲！她靈感一來抬頭望…人骨躺井底

時隔16年重返中東！沙國王儲同意美軍駐紮　波斯灣緊張升溫

打電玩救癌父！13歲實況主每天狂玩「要塞英雄」10小時　5天募得30萬醫療費

影／伊朗公開「扣押英油輪畫面」　武裝份子垂降甲板…100％還原報復

西日本豪雨成災！「半天逾300毫米雨量」24萬人避難　樹木倒塌釀1死

波頓出訪日韓「調解貿易紛爭」　路透預測：波灣軍事聯盟納入討論

高雄雨災韓國瑜罵中央　Kolas：救災不能只用嘴吧喊...

俄羅斯公開賽／白馭珀三局大逆轉第一種子　奪今年巡迴賽首冠

騎車到桃園被「鴕鳥超車闖紅燈」　路人嚇傻全為牠放慢車速

到職才5天...17歲妹遭副理壓床上強X　掙扎驚喊：不要！他無恥辯：她是害羞

美籍旅客來台遊「包包掉了」…警火速尋回！他驚喜到這麼說

梁朝偉出演「滿大人」被罵爆！　漫威大作《上氣》陷辱華風波

兒童遊樂區廁所伸狼爪！　4歲女童麥當勞校外教學遭噁男尾隨性侵

世籃賽／美國後衛戰力告急　麥卡倫退出拓荒者雙槍解體

偷機車接安親班女兒後丟路邊　他扯「車主認識我爸爸」本尊打臉

醫實測撐這種傘3分鐘降溫5°C　一張圖秒懂各材質傘抗UV效果

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊..

軍校生跳傘腿軟　被教官丟出飛機

她玩滑水道「子宮炸裂」下體冒血

以為小潰瘍…她「脖子突腫一塊」..

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

美國費城公寓大火！他為媽「徒手..

妻剛生產完被瘋狂求歡　禁慾男下..

上游泳課！16名高2女原味內褲..

她試管嬰兒成功　最後竟打死女嬰

毒梟矮子關到死　送超級監獄服刑

美國土安全部　台灣人國籍就是T..

超親民！荷蘭皇室紐約逛GAP和..

他花46萬殺獅熱吻妻　女兒拍片..

盜獵者狠鋸象牙「鼻子整根斷」

更多熱門

相關新聞

伊朗公布影片　力證無人機返航

美國總統川普18日宣布，美國海軍兩棲登陸艦拳師號（USS Boxer）行經波斯灣荷莫茲海峽時，擊落一架伊朗無人偵察機。伊朗當局堅決否認此事，伊朗國營電視台19日更公布3段無人機跟拍美軍艦隊的影片，堅稱無人機安全返航，未被美軍擊落。

油輪遭伊朗「拖到海事組織扣留」英外長爆氣

伊朗45分鐘內扣2艘英國油輪：違反海事規定

即／伊朗在波灣扣押一艘英國油輪

五角大廈證實：增派500兵至沙國

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

生前叮嚀「不用等我回家」！19歲騎士遭撞慘死

國考妹受夠「恐怖AA制」放生網讚翻

高雄暴雨致災　鼓山高中校長說話了

新手逛好市多…一張火腿照讓萬人崩潰

養貓會過敏？婆婆1句話霸氣回覆

88.8萬Kawasaki重機展舞台轉倒

《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

薩諾斯軍團《復仇者4》1個角色沒死

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

企鵝妹坐客運…驚見「跟蹤男坐後面」淚崩

任達華手傷較嚴重！返港恐二度手術

淹水遭批　韓國瑜怒：中央發補助

更多

最夯影音

更多

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面