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波頓出訪日韓「調解貿易紛爭」　路透預測：波灣軍事聯盟納入討論

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▲▼ 白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 外界認為，由於波頓對中國採取強硬立場，他會更加重視美、日、韓的三邊聯盟關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日韓貿易爭端不斷升溫，在南韓總統文在寅上月底向美國尋求協助後，美國總統川普已表態願意居中協調。目前白宮國安顧問波頓（John Bolton）20日起程前往日韓，旨在與關鍵盟友夥伴對話。但根據推測，美方研擬籌組國際軍事聯盟一事也會是討論焦點之一，波頓屆時將尋求日韓支持。

綜合路透社、NHK、韓國時報報導，波頓出訪日韓的時間表先前並未正式公開，外傳他將先行到訪日本，接著23日前往南韓展開為期2天的行程。消息人士透露，波頓可能鼓勵日韓雙邊展開談話。

事實上，日韓當局目前在二戰徵用朝鮮勞工賠償、出口管制議題方面存在分歧。對此，川普19日表態願意居中協調，強調文在寅曾告知日韓的貿易摩擦需要他介入協調，但當時他並沒有提出具體作法。

根據南韓韓東國際大學國際關係教授Park Won-gon先前預測，波頓很有可能告訴日方不要對南韓採取進一步的敵對措施，同時要求南韓在沒有提出任何條件的情況下與日本協調徵用工一案。

此外，波頓此行很有可能會與日韓官員討論籌組國際軍事聯盟一事，提倡在伊朗外海的荷莫茲海峽及曼德海峽等戰略水域巡邏來捍衛該水域的自由航行。

►日韓貿易戰緊繃！日考慮列南韓進「非友好國家」川普尷尬回：都是好朋友

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關鍵字：波頓,日韓貿易戰,日韓,日韓要聞,北美要聞

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