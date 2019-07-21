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男客爽叫應召妹電爆！　全程無啪「寧願打遊戲王」：她超強

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▲▼飯店,旅館,房間,休息,摩鐵。（圖／pixabay）

▲日本一名應召妹《遊戲王》超強，常和男客陪玩順便賺錢。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

玩而優則靠技術賺錢！日本一名應召妹因為玩《遊戲王》卡牌超強，名聲在男客之間逐漸傳開，到後來接到的許多客人，目的都不是為了和她「肉搏激戰」，而是求戰《遊戲王》。

日本網友「ドクペ姉さん」在推特上分享趣事，以前和一名應召妹熟識，但對方接的男客不和她啪啪啪的機率很高，因為似乎還有別的東西比啪啪啪更好玩。原PO說，應召妹玩《遊戲王》卡牌超級強，和第一組客人玩過後，口碑漸漸建立起來，之後越來越多人和她求戰，不過常常被她電到不要不要的。

這則「另類應召趣事」19日被分享到推特後，吸引了18萬名網友按讚，超過7萬則留言，「好不一樣的吸金女」、「如果贏了打5折嗎」、「這個情境設定比謎片還棒呢」、「玩牌的時候生命減少要脫衣服嗎」。



 

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關鍵字：日本,推特,應召女,遊戲王

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