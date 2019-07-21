西日本豪雨成災！「半天逾300毫米雨量」24萬人避難　樹木倒塌釀1死

記者林瑩真／編譯

受颱風丹娜絲及太平洋高壓影響，日本西半部各地出現豪雨，福岡縣、佐賀縣12小時就降下超過300毫米的雨量。日本氣象廳發布避難警報，要求部分地區居民撤離，同時注意土石災害、河水氾濫等嚴重災情。

日本氣象廳指出，在颱風丹娜絲影響之下，大氣狀況不穩定，西半部地區多有降雨，至21日10時前的12個小時內，福岡縣久留米市已達到306.5毫米的降雨，佐賀縣鳥栖市也有294毫米降雨，是史上觀測到的最多雨量。

此外，因為大雨影響，福岡縣、佐賀縣、大分縣、廣島縣、高知縣等地區，都由氣象廳發布警戒土石災害的警報；福岡縣、佐賀縣、山口縣及廣島縣，還要另外注意水位高漲，恐怕有河水氾濫、淹水的災情。

▲日本西半部大雨，氣象廳發布警報。（圖／翻攝自日本氣象廳）

目前福岡縣久留米市已經因為大雨，導致道路、建築物等地有淹水災情，大量的雨水灌入店家及住戶，西鐵甘木線的五郎丸車站附近已經無法讓車輛通行。然而21日是日本國會參議院改選的投票日，久留米市也因為大雨，部分地區延後2小時才開始投票。

佐賀縣唐津市19日23時30分許，一名媽媽帶著11歲孩子開車行經縣道，不慎撞上倒塌松木，孩子送醫仍不治。警方正在調查是否因風雨讓樹木倒塌，並造成憾事。

氣象廳預計，到22日早上的24小時內，九洲北部將有200毫米的降雨；四國、中國地區則有150毫米的降雨；九州南部則有100毫米的降雨。

避難勸告（警戒程度4）：

廣島市佐伯區、安佐北區、安佐南區

廣島縣廿日市市

福岡縣朝倉市、東峰村、久留米市（24萬人避難）

高知縣いの町

土砂災害：

福岡縣久留米市

廣島市安佐北區、安佐南區

氾濫危險：

福岡縣朝倉市 佐田川

福岡縣嘉麻市 遠賀川

福岡縣久留米市 金丸川、山之井川

山口縣下松市 切戸川、平田川

山口縣岩國市 錦川、宇佐川

廣島市安佐北區 鈴張川

廣島市北廣島町 志路原川、冠川