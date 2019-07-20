大目釋迦進軍日本高端市場　饒慶鈴邀日導演試吃竪姆指：讚

▲▼台東縣長饒慶鈴在記者會中與來自日本的紀錄片導演酒井充子（左三），一同試吃急速解凍的大目釋迦。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大目釋迦將正式進軍日本大阪高端消費市場，台東縣長饒慶鈴街偕同台東地區農會理事長楊招信19日召開記者會共同向外界宣布，從7月24到30日在大阪市阪急百貨梅田總店將有台東正宗大目釋迦展售，直接面對消費者。記者會現場有一位來自日本的紀錄片導演酒井充子，與饒縣長一同試吃急速解凍的大目釋迦後豎起大姆指稱「讚」。

饒縣長表示，讓台東不只是台東，農業創富是非常重要的。如何把產品賣出去，創造財富；解決產銷失衡問題，拓展多元行銷平台與通路，輔導建立優質台東品牌並以較好價格將農產品銷售出去，前進日本大阪是重要的一大步。

釋迦是台東重要的高經濟農產品之一，台東釋迦栽種面積有5千5百公頃，其中大目釋迦的栽種面積就佔了一半。長年來，大目釋迦面臨不易保存的問題，難以外銷。幸好，經過地區農會團隊的努力，順利把熟成的釋迦，以零下50度的低溫冷凍方式，進行殺菌、抗氧化處理，保持釋迦的鮮度及色澤，通過檢驗程序非常嚴格的日本，且在去年順利送往北美、日本試水溫。

▲台東大目釋迦將正式進軍日本大阪高端消費市場，從7月24到30日在大阪市阪急百貨梅田總店將有台東正宗大目釋迦展售。

台東地區農會楊招信理事長及李建通總幹事感謝饒縣長對於農業的關心，尤其對於釋迦的產銷問題，不論在就任前後都一再詢問與瞭解，上任後並指示縣府農業處來協助，輔導農會繼北美市場，這次則成功的前進日本。



日本阪急、阪神百貨是全國性的連鎖公司，在台灣、日本都享有高知名度，也是中高端消費者喜愛購物的地方，梅田總店位居大阪最熱鬧的商業區。饒慶鈴指出，在該公司7天的展售會中，日本民眾將可以即時品嚐香甜美味、軟綿綿、甜滋滋的台東大目釋迦。