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4.7萬開票所等11hr…日本參議院改選今投票　安倍可望連任成「在位最久首相」

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▲▼2019/07/20，日本參議院改選前最後一天，安倍晉三的支持者在東京街頭揮舞標語。（圖／路透）

▲日本21日投票改選參議院，安倍晉三的支持者在東京街頭揮舞標語。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本第25屆國會參議院改選於21日投票開始，首相安倍晉三的執政聯盟是否可以取得過半席次，成為此次選舉看點，若安倍晉三順利拿下過半席次，就可持續擔任首相至11月，也將成為日本在位最久的首相。

綜合日媒報導，日本國會參議院有245席，此次將改選74席選舉區及50席政黨比例代表，一共改選124席，全國各地約4萬7000個投票所從早上7時開放至晚上8時（日本時間），投票結束後立即進行開票。

此次選舉也被認為是對安倍晉三執政6年半以來的成果驗收，若安倍晉三想要持續擔任首相，他所領導的執政聯盟必須贏得124席中的過半席次。一個民調顯示，安倍晉三握有自民黨、公明黨的70席未改選席次，很有機會保住過半席次的優勢。

不過，安倍晉三的調高消費稅稅率政策讓日本人民大感不滿，且與美國的貿易談判也尚未確定，讓外界猜測此次投票率恐怕低於50%，不如往年。若安倍晉三贏得參院選舉，就可以持續擔任首相至11月，打破1901至1913年間3度出任首相的桂太郎（Taro Katsura）紀錄，成為史上在位最長久的日本首相。

另外，安倍晉三持續推動修憲，此次選舉後，執政的自民黨、公明黨以及其他支持修憲勢力，能否達到修憲提案的條件（2/3席次），也是選舉焦點之一。

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關鍵字：日本,國會,參議院,選舉,投票,安倍晉三,首相,執政,席次,日韓要聞

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