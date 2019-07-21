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影／神隱20小時終於現身勘災！　韓國瑜怒回嗆中央「眼睛只看高雄」

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記者柯振中、李唯甄、吳奕靖、賴君欣／高雄報導

南台灣19日受到雨彈襲擊，多地傳出淹水災情，高雄市路面更是大積水，嚴重影響交通。不過，高雄市長韓國瑜19日晚上參加「全國餐飲工會」舉辦的餐敘後，卻神隱約20小時，20日下午4點30分終於出面，砲火直指中央，「你不管台南、嘉義、屏東（的災情），眼睛只看著高雄市什麼意思？」

高雄市多地傳出淹水災情後，韓國瑜被踢爆，雨勢最大的時刻，正在市府內接受媒體專訪；雖然他隨後前往災害應變中心坐鎮，但晚間又跑去參加高雄市餐飲職業工會的餐敘，讓外界議論紛紛。

▼韓國瑜神隱20小時後出面勘災，砲火直指中央。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜前往「裕藏富邑大廈」視察地下室進水狀況 。（圖／記者賴君欣攝）

餐敘過後，高雄市府20日早上召開了「0719豪雨第2次工作會議」，但韓國瑜沒有到場，會議由副市長李四川主持。神隱約20小時後韓國瑜20日下午4點30分出面澄清，自己這段時間內「從來沒喘過一口氣」，因為擔心新團隊第一次遇到大雨，所以前一天由他親自主持，李四川20日繼續探勘、下午他再回來，「我們所有防災準備都是最標準的，請大家放心」。

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對於外界的批評，韓國瑜炮口對準中央，直指行政院異常的態度，「從行政院長到內政部長，全部都在指責高雄」，下大雨不是只有高雄下，「屏東沒有下嗎？台南沒有下嗎？桃園沒有下嗎？都在下為什麼要指責高雄呢？」

韓國瑜質疑，去年高雄淹水補助，補助約1萬5千元，行政院又加發2萬元，「今年淹水這麼嚴重，行政院能比照去年加發2萬元嗎？」他批評，行政院不能不管台南、嘉義、屏東等地，「眼睛只看著高雄」，「事實上，我們退水速度非常快，大家可以看到我們的努力。」

▼韓國瑜19日晚間前往參加餐敘。（圖／地方中心翻攝）

▲韓國瑜參加晚宴 。（圖／地方中心翻攝）

韓國瑜向中央喊話，希望這次的災情補助能夠比照去年，讓受災戶得到3萬5千元的補助。他強調，這次的補助請求，是「身為高雄市民、我們向中央提出應該有的拜託跟請求」。

隔20小時後現身勘災苓雅區，韓國瑜慰問地下室進水的受災戶，一到淹水現場，就先彎腰捧起水來聞，直說是他的習慣，「聞看看有沒有油、擔心水裡夾雜化學物質」，之後也會總結地下室淹水的原因做出SOP，將來所有大樓都要比照辦理。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）20日晚間回應，行政院長蘇貞昌指示副院長陳其邁關心各縣市災情，就是希望能夠盡速解決淹水受災戶的問題，地方政府做為民間救災的第一道防線，若發現情況已達淹水救助的標準，請盡速提出報告，行政院將盡全力協助。

▼行政院發言人指出，陳其邁關心災情，就是希望盡速解決淹水受災戶的問題。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼水灌高雄傳267災情！陳其邁冒雨衝旗山抽水站　網狂喊：謝謝陳市長。（圖／翻攝陳其邁臉書）

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關鍵字：高雄,大雨,淹水,韓國瑜,高雄市長,勘災,陳其邁,中央補助,神隱20小時,餐敘

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