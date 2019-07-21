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只要超過70毫米高雄就會淹水　綠委：不能怪韓國瑜、陳菊

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▲▼韓國瑜視察的神農路，19日一場大雷雨又成汪洋一片。（圖／翻攝韓國瑜臉書、翻攝市議員邱俊憲臉書）

▲韓國瑜視察的神農路。（圖／翻攝韓國瑜臉書、翻攝市議員邱俊憲臉書）

記者徐政璿／台北報導

高雄19日受到低壓帶西南氣流影響，局部地區下午出現豪雨，最高時雨量高達126.5毫米。高雄市政府表示，道路積淹約2小時排除，局部低漥地區也在3小時左右退水，顯見清疏已有成果。民進黨立委許智傑說，事實上，高雄地區只要超過70毫米就會淹水，「去年823的淹水責怪陳菊和今年淹水責怪韓國瑜都是口水」。

許智傑表示，高雄市防洪排量70mm/hr的降雨量，此次大鳳山區和三民區都有超過70mm/hr以上，甚至楠梓區還有超過100mm/hr以上，「去年823的淹水責怪陳菊和今年淹水責怪韓國瑜都是口水」。

國民黨立委黃昭順說，強降雨過後，確實讓部分水利工程問題被凸顯，像是左營右昌地區、後勁溪下游，部分抽水站抽水口就設置過高，淹水要達一定高度才能開始抽水排除，這就有必要再推動工程改善；但相較去年823水災，這次水退的很快，證明韓國瑜清淤已見成效。

韓黑大將、綠黨桃園市議員王浩宇也說，「關於淹水這件事情，我想幫韓國瑜市長說點話，瞬間下那麼大的雨量，這是天災不是人禍」，他表示，一個城市對降雨的忍耐度有限，如同桃園先前的瞬間降雨也造成多處淹水，「只有像東京這樣的城市，擁有這麼大的滯洪池，才有可能應付」。

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關鍵字：高雄,淹水,韓國瑜,黃昭順,許智傑

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