中央善意回應韓國瑜「受災每戶2萬補助」　高市社會局：樂觀其成

▲行政院發言人回應韓國瑜的要求，只要達到淹水救助的標準，就請高雄市政府盡快提報，行政院將會全力協助。（圖／記者賴君欣攝）

記者張靖榕／綜合報導

南臺灣19日降下恐怖雨量，包括高雄在內各地紛紛傳出淹水災情；高雄市長韓國瑜事隔20小時首露面，即向媒體喊話希望中央政府能加發受災戶每戶新台幣2萬元補助，獲行政院允諾全力協助。對此，高市府受災補助承辦單位、社會局也回應，若中央同意加碼補助，願意全力配合辦理。

韓國瑜20日下午到苓雅區慰問受災戶時表示，2018年高雄市高雄市淹水補助標準，只要室內淹水50公分以上，補助大約1萬5千元，行政院後續也加發2萬元，「今年淹水這麼嚴重，行政院能比照去年加發2萬嗎？」韓還抱怨行政院「不管台南、嘉義、屏東，眼睛只看著高雄是什麼意思」，「我們不要特權，行政院加發2萬元，加上市府的1萬5千元」，這樣一來每個受災戶就能得到3萬5千元補助。

▲高雄19日遭到暴雨襲擊，多地淹水。（圖／記者賴君欣攝）

對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）20日晚間出面回應，請韓國瑜市長不要抹煞行政院對高雄市的善意與用心，「中央政府從來沒有只指責高雄」。Kolas Yotaka強調，行政院長蘇貞昌指示副院長陳其邁關心各縣市災情，就是希望淹水受災戶的問題能盡快解決；她也表示，若情況已達淹水救助的標準，請高雄市政府盡快提出報告，行政院會盡全力協助。

根據《中央社》報導，高雄市社會局代理局長葉玉如表示，社會局對行政院的善意回應樂觀其成，若接獲政院公告加發補助受災戶辦法，將比照去年823水災模式全力配合辦理。葉玉如指出，2018年的823水災，中央加發受災戶2萬元的措施，不是只有獨厚高雄，而是所有同期受災的縣市區域，相信這次也是一樣。

高市社會局表示，依據「高雄市災害救助金核發辦法」，19日因水災室內淹水高度超過50公分，受災戶就可以申請淹水救助金，每戶新台幣1萬5千元。核發辦法、申請表等資料詳請，已一併公布在社會局網站，若有相關疑問也可洽各區公所。

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