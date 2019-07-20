快訊／韓國瑜治水要中央發「每戶2萬」補助　行政院點頭：若達標就盡速提報

記者趙蔡州／綜合報導

南台灣19日降下恐怖雨量，高雄幾乎下了整晚大雷雨，各地紛紛傳出淹水災情，高雄市長韓國瑜20日下午慰問淹水受災戶時表示，希望中央政府能加發受災戶新台幣2萬元補助。對此，行政院發言人20日晚間回應說，若達到淹水救助的標準，請高雄市政府盡速提報，行政院將會全力協助。

▲行政院發言人回應韓國瑜的要求，只要達到淹水救助的標準，就請高雄市政府盡快提報，行政院將會全力協助。（圖／記者賴君欣攝）

根據中央社報導，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）20日晚間出面表示，請韓國瑜市長不要抹煞行政院對高雄市的善意與用心，中央政府從來沒有「只指責高雄」。

Kolas Yotaka強調，行政院長蘇貞昌指示副院長陳其邁關心各縣市災情，就是希望淹水受災戶的問題能盡快解決，地方政府為民間救災的第一道防線，如果情況已達到淹水救助的標準，請高雄市政府盡快提出報告，行政院也將會盡全力來協助。

▲韓國瑜20日下午到苓雅區慰問受災戶、視察淹水的情況。（圖／記者賴君欣攝）

行政院長蘇貞昌在颱風前夕，曾酸韓國瑜「不了解全力（拚市政）之後怎麼還有餘力去選總統，所以時間上是怎麼安排，倒是準備開眼界」。對此，韓國瑜20日下午到苓雅區慰問受災戶時就表示，行政院態度很奇怪，從行政院長到內政部長，全部在指責高雄」，難道大雨只有高雄有下、其他地方沒下嗎？

韓國瑜認為，2018年高雄市淹水補助標準，只要室內淹水50公分以上，補助大約1萬5千元，行政院後續也加發2萬元，「今年淹水這麼嚴重，行政院能比照去年加發2萬嗎」；韓認為，行政院應該持正面態度，「你不管台南、嘉義、屏東，眼睛只看著高雄是什麼意思？」

韓國瑜強調，「我們不要特權，行政院加發2萬元，加上市府的1萬5千元」，這樣每一個受災戶就可以得到3萬5000元補助，「這是我們身為高雄市民、我們向中央提出應該有的拜託跟請求，我覺得這是應該的」。

