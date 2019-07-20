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快訊／雨還沒下完！大雨夜襲8縣市「防雷擊＋強風」　地形鎖住強降雨區

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▲▼雨還下沒完！大雨夜襲8縣市「防雷擊＋強風」　地形鎖住強降雨區。（圖／氣象局）

▲對流旺盛！大雨夜襲8縣市防雷擊＋強風。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

大雨又來襲！中央氣象局20日深夜11時13分針對雲林以南、中投等8縣市發布「大雨特報」，因對流雲系發展旺盛將有局部大雨發生機率，預計21日（周日）仍受西南風影響，中南部、澎湖金門持續有雨，午後各地山區、近山區容易有局部大雨，尤其大台北午後雷陣雨範圍較大。

對流雲系發展旺盛，氣象局針對台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東8縣市發布大雨特報，20日晚間至21日清晨，雲林以南地區及台中、南投山區易有短時強降雨，將出現局部大雨，提醒民眾注意雷擊及強陣風。

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▲▼雨還下沒完！大雨夜襲8縣市「防雷擊＋強風」　地形鎖住強降雨區。（圖／氣象局）

▲▼雨還下沒完！大雨夜襲8縣市「防雷擊＋強風」　地形鎖住強降雨區。（圖／氣象局）

▲鄭明典：南部大雨有「地形鎖住」現象。

副局長鄭明典20日並指出，這一次南部大雨，有「地形鎖住」現象，強降雨的雨區移動緩慢，是最容易致災的天氣現象。

氣象局預報，21日太平洋高壓逐漸增強，各地高溫仍飆破33度，北部局部上看36度，但仍有西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午間北部及東北部地區有零星降雨，其他地區多雲，午後各地山區和近山區的平地易有局部短暫雷陣雨，容易有局部大雨發生，尤其大台北地區，午後雷陣雨範圍較大。

預估22、23日（下周一、二）水氣逐漸減少，但西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨，午後雷雨會較為明顯。氣象局指出，24至27日（周三至六）太平洋高壓較強、水氣較少，全台回到多雲到晴的天氣，僅清晨至上午間中南部可能有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

▼雨還下沒完！大台北21日仍有午後雷陣雨，且範圍大。

▲▼雨還下沒完！大雨夜襲8縣市「防雷擊＋強風」　地形鎖住強降雨區。（圖／氣象局）

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關鍵字：氣象,氣象雲,中央氣象局,鄭明典,大雨,大雨特報

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