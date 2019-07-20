中研院聯外道路8億經費北市吞　柯P酸中央：看你良心要給多少

▲柯文哲出席2019獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

中央研究院國家生技園區聯外道路案，日前爆出8億元預算改由台北市政府買單，台北市長柯文哲昨表示，看中研院搞了很久，就直接幫他們做好了。20日訪時柯文哲說，不想再被浪費時間，還要寫一個計劃去內政部營建署等他申請通過，再從中央補助款去扣，直言中央補助款本來就要給的，既然都是花自己的錢，乾脆也不去申請直接做，「做完以後，反正到時候就看你們良心，要給多少算多少。」

而談到與中央在施政上的隔閡，不免還要提起雙子星、大巨蛋。柯文哲說，對於雙子星的抱怨是這樣，「你要不准我也不會去跟你抱怨，但是你不要花5個月好不好？」

柯文哲說，雙子星是一個很不好的示範，是經濟部先發給他一個證明，證明他不是中資他才有資格來進行資格標，得標以後再說他有國安疑慮，而且是有中資造成國安疑慮，「當然你會說經濟部跟投審會是不同機構，但是對老百姓來講都是政府一體，坦白講說子星那件事情我一直覺得實在是不是很好。」

「還有一點，你不要花5個月嘛」，柯文哲表示，他自己的個性是，你擋我我就繞個彎繼續走，可是你不要浪費我5個月時間，未來要走仲裁，再來行政訴訟，「我跟你講，上一次郝龍斌時代雙子星，單單告來告去法院就走了2年半，現在這要走法律程序，我看運氣不好也是2年半，不曉得到什麼時候去。」

