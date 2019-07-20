　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中研院聯外道路8億經費北市吞　柯P酸中央：看你良心要給多少

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲出席2019獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲出席2019獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

中央研究院國家生技園區聯外道路案，日前爆出8億元預算改由台北市政府買單，台北市長柯文哲昨表示，看中研院搞了很久，就直接幫他們做好了。20日訪時柯文哲說，不想再被浪費時間，還要寫一個計劃去內政部營建署等他申請通過，再從中央補助款去扣，直言中央補助款本來就要給的，既然都是花自己的錢，乾脆也不去申請直接做，「做完以後，反正到時候就看你們良心，要給多少算多少。」

而談到與中央在施政上的隔閡，不免還要提起雙子星、大巨蛋。柯文哲說，對於雙子星的抱怨是這樣，「你要不准我也不會去跟你抱怨，但是你不要花5個月好不好？」

柯文哲說，雙子星是一個很不好的示範，是經濟部先發給他一個證明，證明他不是中資他才有資格來進行資格標，得標以後再說他有國安疑慮，而且是有中資造成國安疑慮，「當然你會說經濟部跟投審會是不同機構，但是對老百姓來講都是政府一體，坦白講說子星那件事情我一直覺得實在是不是很好。」

「還有一點，你不要花5個月嘛」，柯文哲表示，他自己的個性是，你擋我我就繞個彎繼續走，可是你不要浪費我5個月時間，未來要走仲裁，再來行政訴訟，「我跟你講，上一次郝龍斌時代雙子星，單單告來告去法院就走了2年半，現在這要走法律程序，我看運氣不好也是2年半，不曉得到什麼時候去。」
 

ET快訊
任達華痛捂左腹「滿手血」急喊2次醫院！保安以為是粉絲呆愣3秒
任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳…他驚恐逃竄
第一名是它！「台灣泡麵王」持續稱霸寶座　2019上半年排行榜

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

市長去哪了！韓國瑜缺席豪雨第2次工作會…李四川主持：是我要求的

高雄淹水大韓國瑜飽受抨擊　王金平緩頰：應給他加油

高雄淹水3小時退　王金平：代表韓國瑜有掌握狀況

高雄淹大水…韓國瑜正接受專訪！晚間又餐敘　網友怒批：真的超扯

蔡英文歷任首位造訪科州總統　賈德納：台美關係有史以來最好

高雄淹水韓國瑜跑攤挨轟　柯文哲：極端氣候不要見獵心喜

蔡英文丹佛過境又遭抗議！綠委酸：9人...跟紐約那群用的標語一樣

中研院聯外道路8億經費北市吞　柯P酸中央：看你良心要給多少

柯文哲剛反省最近太兇　講到姚立明批「忘恩負義」差點又失言

蔡英文、韓國瑜出線　柯文哲：知識藍、知識綠很焦慮

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

看到兒子剪短頭髮「蛤」一聲失望　酷比下秒爆哭林宥嘉嚇傻

P.O：我就像是tvN的櫃台　第一次見李知恩驚呼「哇～是IU耶」

違規現世報！三寶整台卡安全島　騎士超母湯「魔性笑聲」high翻網

「台灣只有草包跟菜包可以選」　柯文哲：走到這一步真糟糕

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

市長去哪了！韓國瑜缺席豪雨第2次工作會…李四川主持：是我要求的

高雄淹水大韓國瑜飽受抨擊　王金平緩頰：應給他加油

高雄淹水3小時退　王金平：代表韓國瑜有掌握狀況

高雄淹大水…韓國瑜正接受專訪！晚間又餐敘　網友怒批：真的超扯

蔡英文歷任首位造訪科州總統　賈德納：台美關係有史以來最好

高雄淹水韓國瑜跑攤挨轟　柯文哲：極端氣候不要見獵心喜

蔡英文丹佛過境又遭抗議！綠委酸：9人...跟紐約那群用的標語一樣

中研院聯外道路8億經費北市吞　柯P酸中央：看你良心要給多少

柯文哲剛反省最近太兇　講到姚立明批「忘恩負義」差點又失言

蔡英文、韓國瑜出線　柯文哲：知識藍、知識綠很焦慮

花蓮最美貨櫃星巴克！必訪世界最長螺旋滑梯、彩色磁磚壁畫

世足資格賽／西野朗執掌泰國兵符　「讓泰國成為日本強敵」

市長去哪了！韓國瑜缺席豪雨第2次工作會…李四川主持：是我要求的

中職／杜家明適應打者角色　重回投手丘看緣分

修車廠老闆出動救援　慘遇逆向賓士...「3秒拋飛50m」臟器外漏亡

完整影片／任達華「遭捅刀驚險7秒」　吊嘎男死盯著他一上台掏刀狠戳！

任達華痛捂左腹「滿手鮮血」急喊2次醫院！　保安以為是粉絲…呆愣3秒

高雄淹水大韓國瑜飽受抨擊　王金平緩頰：應給他加油

幫友人追討7.5萬債務！惡煞強擄男女軟禁　「西瓜刀貼臉」逼籌錢

沒加半點胡椒！女客「堅持餐點會辣」要退費：別家不辣就有個味道　網全問號

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

政治熱門新聞

高雄暴雨狂襲！韓國瑜赴廚藝晚會..

韓國瑜Line帳號傳訊息關心「..

陳其邁冒雨衝高雄　網狂喊：謝謝..

貼淹水照給韓國瑜被封鎖！小編急..

韓國瑜官方帳號傳色情網址　LI..

雨炸高雄！黃捷氣炸：我的服務處..

台中綁樁之旅　「網罵翻」韓國瑜..

水淹高雄！韓黑議員幫緩頰「是天..

韓國瑜：這次排水速度比較快

韓國瑜清淤積暗批前朝　菊市府怒..

陳其邁直奔高雄關心暴雨　「蔡總..

報導他就是壞學生　韓國瑜嗆NC..

清淤神話維持2天！大雷雨淹沒高..

大雨炸高雄韓國瑜正專訪晚上聚餐

更多熱門

相關新聞

剛反省最近太兇　柯P講到姚立明差點又失言

台北市長柯文哲近日連番砲轟總統蔡英文及民進黨，甚至在專訪中稱「怨恨蔡英文」，引來國會觀察基金會董事長姚立明痛批，柯文哲這樣的說法，根本就是忘恩負義。對此，柯文哲表示，有反省這幾天講話太兇，昨天還說今天不要再罵人了，「姚立明講到忘恩負義那四個字，我就實在是差點又…，好，我要克制自己。」

蔡英文、韓國瑜出線　柯P：知識分子很焦慮

桂台盃預賽打完台北市拚4冠

柯P獅吼連連！王世堅：被丟包症候群

與媒體高層餐敘幫柯P鋪路？蔡壁如：誤會

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

15歲女失蹤9天　母看監視器崩潰

25年沒見過生父！他追線索到屏東「發現驚人背景」

快訊／任達華被捅刀爆血！

想墮胎遭拒！25歲女找密醫…醒來子宮破

瞞家人去隆乳！愛妻手術台上「心跳停止」

高雄暴雨狂襲！韓國瑜赴廚藝晚會…畫面曝

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

妻剛生產完被瘋狂求歡　禁慾男下場超慘

韓國瑜Line帳號傳訊息關心「竟連到色情網站」

子瑜低胸緊身背心　渾圓胸型全看光

陳其邁冒雨衝高雄　網狂喊：謝謝陳市長

貼淹水照給韓國瑜被封鎖！小編急澄清

強制徵收！　40年新竹後花園將歇業

即／基隆路機車撞汽車　騎士命危搶救中

更多

最夯影音

更多

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面