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「氣象局學姊」激似桂綸鎂！氣質爆棚...網看一眼秒被電翻　超驚人學霸背景曝光

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記者許凱彰／綜合報導

熱帶低壓19日清晨暴襲南台灣，中央氣象局從早上起至晚間8時30分，開了3場記者會，不過許多網友卻被一張超氣質臉孔吸引。有人在網路上發文附上截圖，「看電視轉播一眼就被她電翻了」引起熱議，該預報員的身分馬上被神出來，原來她不只上過《木曜4超玩》的一日系列擔任過學姊，超狂的學霸背景也跟著曝光。

有網友18日中午在PTT上寫道，「看電視轉播一眼就被她電翻了，谷歌一下好像也紅一陣子了，真希望她能陪我走過將來風風雨雨的日子。」並附上幾張截圖，不禁讓眼間網友馬上認出。

▲▼氣象預報員謝佩芸。（圖／翻攝自中央氣象局直播）

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▲氣象預報員謝佩芸仙氣破表。（圖／翻攝自中央氣象局直播）

事實上，該名預報員叫做謝佩芸，超立體的五官，一雙勾人的桃花大眼、瓜子臉，優雅的氣質讓人忍不住傾倒，長相也被指神似女星桂綸鎂，淡淡的一抹微笑就仙氣十足。除此之外，她還有超驚人的學歷背景，不僅僅台大大氣系畢業，更往上攻讀台大大氣科學系研究所。

許多網友看到貼文馬上就有印象，「是一日氣象觀測員的學姊」、「好有氣質」、「這個氣質滿分」、「學姊她自爆過也是鄉民XD」、「預報員裡她討論度算高的，名字不難找」、「謝佩芸啊！好多年前看新聞就發現她很正了」。

▲▼氣象預報員謝佩芸。（圖／翻攝自中央氣象局直播）

▲謝佩芸一個不經意的甜笑完全展現優雅的氣質。

據了解，《木曜4超玩》2017年8月曾到氣象局拍攝「一日氣象觀測員」，擔任負責指導的「學姊」預報員就是謝佩芸。謝佩芸透露，因為喜歡看雲，大學和研究所才會就讀大氣系，畢業後就幸運考進氣象局，踏入業界後才發現氣象有很深的學問，不只實用，也對人民很有幫助。

其實學姊早在2013年考進氣象局就掀起了一陣騷動，不少媒體爭相報導，當時就有媒體以《氣象局新「嬌」點，預報員有明星臉》為標題寫到，新上任的預報員謝佩芸不僅擁有台灣大學的高學歷，同時還有小桂綸鎂、小柯佳嬿之稱，但也提到希望大家把焦點放在她們的氣象專業上。

▲氣象局學姐。（圖／翻攝自YouTube）

▲謝佩芸也曾擔任過《木曜4超玩》一日系列中氣象局學姊。（圖／翻攝自YouTube《木曜4超玩》）

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