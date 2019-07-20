「下水道是一座城市的良心」高雄水利局普查　淤積狀況超誇張

▲神農路箱涵清淤。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

大雨狂炸南台灣！高雄19日下午2點多開始下起大雷雨，雨大到像是用灌的，造成許多地區積淹水情況嚴重，也讓韓國瑜極力清淤想達到「零災損」理想破滅。根據高雄市水利局內部做的雨水下水道普查報告，高雄市箱涵內，淤積超過70公分有1638公尺，30公分以下高達17萬9477公尺，根據普查結果，雨水下水道清疏經費總計所需1億5654萬餘元。

▲淤積相當嚴重。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

高雄市長韓國瑜曾在臉書發表「下水道是一座城市的良心」，而根據高雄市水利局內部做的雨水下水道普查報告顯示，高雄地下箱涵有1萬521處破損，而箱涵內也還有不少管線，橫越管就有2184處，纜線附掛也有8248處，而淤積高達有5萬9221公尺，其中淤積超過70公分有1638公尺，淤積30至70公分有3萬9008公尺，30公分以下高達17萬9477公尺，包含樹枝爛泥、塑膠桶等雜物。

▲719大雨神農路又淹水 。（圖／翻攝市議員邱俊憲臉書）

水利局表示，由普查結果，雨水下水道總計所需清疏經費是1億5654萬餘元，也建議由市府第二預備金支應，水利局表示，目前對於高雄市68處易淹水點改善情形，已研擬改善計畫並持續辦理排水改善工程。像逢雨必淹的鳥松神農路，市府水利局除了全力清淤，也在下水道內進行分流作業，利用沙包阻擋水路，避免水流集中往清疏方向流過去，造成積水狀況。但沒想到719的一場大雨，神農路又淹，水利局也說，由於神農路還沒清完，下游孔洞也還沒打擴大，加上時雨量太大，才會發生淹水狀況。

而為使下水道永續維護，水利局目前每年「雨水下水道及河海堤堤防清疏維護」預算為2250萬元，也建議提高到7000萬元，另外在「 雨水下水道維護清疏」預算1192萬元，也希望能提高到2000萬元。