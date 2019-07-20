市長去哪了！韓國瑜缺席豪雨第2次工作會…李四川主持：是我要求的

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高市府今(20日)上午召開「0719豪雨第2次工作會議」，但現場卻是由副市長李四川主持，由於市長韓國瑜一整天沒有對外公開行程，引發外界質疑，李四川受訪時表示，今天中央災害應變中心已降為三級，這次的會議「是我要求所有局處首長來開的」。

▲高雄市副市長李四川主持豪雨第2次工作會議 。（圖／高市新聞局提供）

▲0719鳳山行政中心前淹水嚴重，多輛機車熄火。（圖／記者賴君欣攝）

高雄19日遭大雷雨襲擊，各處淹水狀況嚴重，市府傍晚開設二級豪雨災害應變中心，由韓國瑜親自坐鎮，不過20日召開「0719豪雨第二次工作會議」，卻是由李四川副市長主持，攤開市府新聞局提供的行程表，在20日及21日，一連兩天韓國瑜都沒有公開行程，不禁讓人質疑，市長去哪了？

副市長李四川出席工作會議時表示「昨天豪大雨，高雄共有五區時雨量超過100毫米以上，共造成284件積淹水，大致上在昨晚9點前，雨稍停後的三小時內都退掉，這次會議主要的目的是檢討昨天的積淹水，也可作為檢驗抽水站、箱涵排水有沒有再改善空間，才能應付極端氣候強降雨」。

▲高雄市副市長李四川表示此會議是他要求開設的。（圖／記者賴君欣攝）

但為何這次會議卻是由李四川主持？李四川解釋「因為中央災害應變中心已降為三級，這次會議『是我要求所有局處首長來開的』，因為這次高雄急降雨比去年823大，這段清淤工程包括排水的改善，就這次急降雨有沒有哪部分，可檢討有沒有改善空間」。

▲高雄市新聞局長王淺秋表示韓國瑜20日不會有公開行程。（圖／記者賴君欣攝）

新聞局長王淺秋則說，韓國瑜今天「不會有公開行程」，她提到韓國瑜昨天也已經取消到台中行程。至於韓國瑜是否會去勘災？王淺秋回答「可能是媒體希望多去看看吧」，他提到「基本上隨時會持續監測，有需要的時候市長一定會去處理，目前已恢復現況為優先，倒不一定市長一定要到現場」。

由於韓國瑜周末都沒有公開行程．也被質疑人是否在高雄？對此，王淺秋僅表示韓國瑜「在南部」。