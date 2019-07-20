高雄楠梓慘淹「馬路變汪洋」　國軍出動30名兵力急救災

▲高雄楠梓19日被雨水轟炸、馬路淹成一片汪洋。（圖／網友宮偉拍攝提供）

記者李唯甄／高雄報導

高雄19日下午遭大雷雨襲擊，各地紛紛傳出淹水災情。楠梓就有民眾拍下、家門前水一路淹到大腿，停在路邊的汽車也「淹過車牌」，災情慘重。國軍陸戰隊趕緊出動抽水機、照明車和30名兵力投入救災，讓民眾相當感動。

▲高雄楠梓19日被雨水轟炸，民宅前方淹到大腿。（圖／翻攝自我是楠梓人臉書）

透過照片可以看到，楠梓區泰昌街民宅門口，水一路淹到民眾大腿，就連停在路旁的汽車車牌都被淹沒，網友更留言寫下「外面街道已經淹到腰」，災情相當慘重；另外也有網友拍下馬路被淹成「一片汪洋」，車子開過還激起陣陣「浪潮」，讓當地居民相當傻眼。國軍陸戰隊獲報，趕緊出動2台5p抽水機、2台8p抽水機、1輛照明車和30名救災兵力，到抽水站幫忙抽水。

另外大樹區龍目里19日晚間也傳出停電消息，其中有2名長者因罹患重症，需要氧氣補給機，里長趕緊向國軍求救，大樹災防區43砲指部接獲消息，也趕緊幫忙提供發電機和救災物資，協助居民渡過難關。

▲國軍陸戰隊協助民眾抽水。（圖／海軍陸戰隊提供）

▲大樹區停電，國軍協助提供發電機和物資。（圖／大樹災防區43砲指部提供）