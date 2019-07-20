高雄馬路成河！媽媽澡盆當船　兒慘「翻船2次」全身濕…狂喊：淹水啦

記者黃苑瑜／綜合報導

高雄19日下午開始降下及時暴雨，多處地區傳出淹水災情，嚴重處水淹到一個輪胎高，許多機車騎士只能用牽的走。有網友PO出一段影片，一名媽媽為因應淹水，拿出大型澡盆讓兒子坐在裡面撐著傘，而她則用繩子綁住澡盆拉著兒子前行，沒想到行經途中就「翻船」了，在旁的人看了都笑倒，連網友也喊「超好笑」。

▲高雄19日淹大水，一名媽媽用澡盆拖著兒子前行。（圖／金鉑先生車用品提供，下同）

受強烈西南氣流影響，南部高屏地區19日午後下起豪大雨，其中高雄地區時雨量來到126.5毫米，造成多處嚴重淹水。而網友《金鉑先生車用品》PO出一段影片寫道「媽媽的母愛很偉大」，從畫面中可見，高雄馬路已成河流，一名媽媽叫兒子坐進大型澡盆，她則用繩子綁住澡盆當成是船，拖著兒子前進。

▲媽媽用澡盆拖兒子前行，不到5秒就翻船。

不過，這名媽媽拖著坐在澡盆內的兒子前行，短短不到5秒鐘，兒子就左傾斜「翻船」了，在旁的人都笑的好大聲，兒子一臉驚恐錯愕，媽媽不斷的說「坐進來快點，坐好、坐下來，你要坐中間一點」，兒子則不停大喊「淹水啦！＝媽媽」，更好笑的是，兒子再次坐進澡盆準備重新出發時，又再度翻船，讓人看了都哭笑不得。

▲兒子坐澡盆內撐著傘任由媽媽拖行。

影片一曝光，網友也紛紛留言「弟弟本來沒事，坐進去全濕哈哈哈哈哈哈」、「希望這孩子能平安長大」、「媽媽好可愛，我應該也會這樣做」、「弟弟太緊張了！沒有完全坐好，才會一直翻船」、「小孩恨死媽媽了」、「天真的家長，對不起我笑了」。

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