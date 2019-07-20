高雄暴雨淹一片！吳德榮曝「關鍵成因」：下在台北也會淹

▲高雄昨日下午暴雨，多個地區傳出積水災情。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者胡順惠／台北報導

高雄市19日下午下起大雷雨，同一時間竟有6個測站時雨量超過100毫米，更傳出上百件淹水災情。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮接受ETtoday訪問時說，「這是氣象站設站以來第一次觀測到」，這場雨不管下在哪一個縣市都會淹水，即使是全台排水標準最高的台北，只要時雨量超過78毫米也會淹。

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▲▼高雄昨日淹水情形。（圖／上圖為金鉑先生車用品提供、下圖為地方中心翻攝）

吳德榮表示，這次南台灣雨量之所以會這麼大，主要是因為南部沿岸形成「颮線」、季風低壓西南風氣流被引進通過台灣，大家前幾天都將重點放在很弱的輕颱「丹娜絲」，其實19日下午雨量才是最強的，重點應該放在大低壓西南風進來的時間跟強度。

「颮線」通常在梅雨季節比較常見。吳德榮解釋，19日的氣候因素也有利於颮線形成，主要是因為西南氣流，有西南風在大氣底層，海面上產生摩擦力，出現垂直風切，大氣就會產生旋轉，再加上現在氣溫及海溫更熱，因此更不穩定，昨日的環境比梅雨季更不穩定。

吳德榮說，除了「颮線」，19日還有季風低壓產生逆時針環流，但大家都把重點放在很弱的「丹娜絲」颱風，重點應該是大低壓西南風進來的時間跟強度，昨日才是雨量最強時機，這也是為什麼高雄6個測站時雨量超過100毫米。

▲颮線於19日下午在南部沿岸形成、並移入南、高、屏，高雄同一小時有6測站時雨量超過100毫米。（圖／翻攝三立準氣象·老大洩天機）

高雄這場豪雨造成上百處傳出淹水災情。吳德榮表示，這場雨不管下在哪個縣市都會淹水，高雄的排水系統原本設計能負荷的時雨量才60毫米，就連全台排水標準最高的台北也只能負荷78毫米，不過只要系統健康就能排掉，幸好持續時間不長，不致造成長時間積水。

至於高雄同一時間出現6個測站時雨量超過100毫米。吳德榮說，這種狀況相當罕見，是氣象站設站以來第一次觀測到，以前即使颱風來，只有1至2個測站超過100毫米。

據了解，氣象局定義「豪雨」標準為，3個小時累積雨量達100毫米、日雨量超過200毫米。吳德榮指出，這次高雄測站1小時就超過100毫米，還同時6個測站都超過，可說是前所未見，就是因為「颮線」讓降雨相當集中。