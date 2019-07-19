華聞快遞／全球簽署50餘5G商用合約　華為前5月銷售億台手機

▲目前大陸已有7款5G手機獲得了3C認證，華為佔了4款。（圖／路透）

《廣東》已在全球簽署50餘5G商用合約 華為前5月銷售億台手機

華為公司董事、公共及政府事務部總裁陳黎芳18日在布魯塞爾說，美國把華為加入「實體清單」以來，可以看到歐洲客戶是支援華為的，目前已在全球獲得50多個5G商用合約，其中28個來自歐洲；終端業務方面，今年前5個月華為已在全球銷售1億台手機，比去年提前大約50天達到這一數字。（新華社）

《香港》3所大學獲5000萬港元撥款 研究以AI篩查認知障礙

日前，香港研究資助局公佈新一輪主題研究計畫撥款，5個研究專案總撥款額共2.24億港元，當中2億港元由研資局撥款資助，其餘2400萬港元由大學以配對方式提供。其中一個專案獲撥款5000萬港元，由3間大學合作，研究以人工智慧(AI)平台，提取及鑒定口語、篩查及監測神經認知障礙症患者。（明報）

《上海》A股高開上攻乏力 三大股指漲幅收窄

在四國同時開啟寬鬆消息的影響下，A股市場19日高開高走，並維持高位震盪格局，在題材股和藍籌股集體回暖的帶動下迎來普漲格局，不過午後上攻乏力，漲幅有所收窄，最後三大股指仍以紅盤收盤。截至收盤，上證綜指漲0.79%，報2924.2點；深證成指漲0.81%，報9228.55點；創業板指漲1.15%，報1541.98點。（澎湃新聞）

《江蘇》蘇寧擬收購家樂福中國80%股份 零售業迎新一輪變革

蘇寧易購宣佈擬出資48億（人民幣，下同）收購家樂福中國80%股份。在7月1日至2日的半年度工作會議上，蘇寧董事長張近東就擬收購家樂福中國一事首次公開表態，他表示，擬收購家樂福中國是蘇寧智慧零售佈局的關鍵一步，此舉公司的全品類行銷戰略在快消類目上實現了重大突破，成功補足了蘇寧大快消的短板，將真正實現全產品全場景運營。（人民日報海外版）

▼蘇寧易購是大陸的一家連鎖型零售和地產開發企業。（圖／CFP）

《廣東》汕頭廣澳港10萬噸級碼頭試運營

廣澳港區二期工程10萬噸級集裝箱碼頭18日舉行試運營儀式，這意味著汕頭港將結束沒有10萬噸級碼頭的歷史，極大提升汕頭港口綜合競爭力。據瞭解，汕頭廣澳港區是粵東港口群核心港區和粵東公共物流樞紐港，專案建設規模為2個10萬噸級及1個1萬噸級（結構預留10萬噸級）集裝箱泊位；年設計通過能力125萬標準箱，總投資概算28.76億元。（南方日報）

《北京》陸蔬菜對美國出口明顯下降

大陸農業農村部發展規劃司司長魏百剛19日表示，今年1—5月農產品進出口總額6239.6億元，同比增長10.6%。其中，農產品進口4163.7億元，同比增長14.1%，進口來源明顯變化，來自巴西、東盟、歐盟、澳大利亞農產品進口保持較快增長。

此外，農產品出口達2075.9億元，同比增長4.1%，茶葉出口量額雙增，同比分別增長5.9%和24.8%，水產品、蔬菜等優勢農產品出口總體平穩，但對美國出口明顯下降。（證券時報）

《澳門》辦公樓新增供應少 租金15年間升近16倍

第一太平戴維斯（Savills plc）18日發佈澳門首份辦公樓市場研究報告。該公司澳門區董事總經理廖沛霖表示，研究集中南灣及皇朝區兩大商業區，涵蓋35幢辦公樓，過去12年間，澳門辦公樓新增供應極少，導致價格、租金飛升，15年來價格累計升15.8倍，過去5年租金累計升幅3至5成，預計未來會保持升勢。（中新社）