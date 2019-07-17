限時2天！用LINE Pay「我的條碼」結帳　星巴克全品項飲品買一送一

▲星巴克導入LINE Pay支付服務。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

星巴克持續導入更多數位支付工具，並於今天（17日）宣布在全台門市，可以開始使用LINE Pay消費支付。另為歡慶上線，星巴克與LINE Pay也攜手推出用戶限定優惠活動。

為搶攻數位商機，星巴克除了導入LINE Pay消費支付外，與LINE Pay合作的「LINE Pay星巴克星意禮」，也推出「LINE Pay星巴克電子禮物卡」服務，提供200元、500元、800元及1,000元四種面額，消費者可自行選擇禮物卡面額與卡面設計，贈送給親朋好友。





星巴克指出，自2014年即導入「隨行卡APP行動支付」服務，至今全台門市每日至少有30%的消費者使用行動支付消費，而這次再加入LINE Pay，讓消費者在行動支付使用上又多一項新選擇。同時，再擴充「LINE Pay星巴克星意禮」服務，期望能滿足消費者全方位贈禮需求。

為歡慶全台星巴克LINE Pay行動支付及「LINE Pay星巴克電子禮物卡」上線，於7月22、23日的每日11：00～20：00凡於星巴克門市使用LINE Pay「我的條碼」結帳，可享全品項飲品買一送一的LINE Pay用戶限定活動。每LINE Pay帳號每次至多買二送二，但部分門市不適用。

另自即日起至8月31日止，於門市使用LINE Pay「我的條碼」掃描消費，可獲得LINE POINTS 3%點數回饋，指定信用卡還可獲得25%之超高LINE POINTS回饋；並自8月1日至8月31日凡贈送「LINE Pay星巴克電子禮物卡」給親朋好友，更可獲得LINE Pay星巴克星意禮大杯特選美式咖啡一杯。

至於西雅圖極品咖啡則與中國信託合作，即日起至12/31活動期間的週一到週四，至門市刷卡消費可享單點飲品「第二杯半價」優惠。此外，即日起至9/30期間的每週五，憑西雅圖極品咖啡家族卡消費可享美式咖啡「買一送一」優惠。