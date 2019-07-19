走向正餐化！陸泡麵消費量「全球第一」　去年狂銷400億份

▲大陸去年的泡麵銷量位居世界第一。（圖／取自Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸泡麵市場近幾年逐漸回暖。根據數據顯示，全球去年一共消費大約1036億份泡麵，其中，大陸的泡麵消費量就達到402.5億份，佔了將近一半。專家分析，泡麵市場日後會出現兩極分化的趨勢，消費者開始對口感和品質提出更高的要求，而未來泡麵也將走向正餐化。

里斯和里斯聚焦諮詢公司17日發布《方便麵行業分析與展望報告》，內容顯示，由於泡麵極富亞洲特色，因此亞洲成為該項食品的主要市場。大陸去（2018）年的泡麵銷量達400億份，位居世界第一；而印度尼西亞和印度則分別為第二、第三大泡麵市場。

據悉，大陸泡麵市場在2016年時瘋狂下跌，銷售總量為385億份，直到2018年才漸漸上升，達到400億份，恢復到2015年的水平。此外，大陸食品業龍頭「康師傅」也在2015、2016年經歷下跌慘況，之後在2017、2018年逐漸回升，達到2014年的水平標準。

▲大陸泡麵市場近幾年漸漸回暖。（圖／視覺中國CFP）

里斯諮詢全球合夥人張雲分析，由於互聯網和移動互聯網發展迅速，讓大陸國內餐飲O2O平台快速興起，以價格補貼獲取市場的方式，促使外賣成為生活中重要的一部分，受此影響，泡麵的銷售量出現蠶食現象。他強調，泡麵企業必須利用先發優勢，將產品升級和創新，藉此抓住行業發展的機會。

張雲指出，泡麵市場今年會持續回暖，不過會出現兩極分化的趨勢，消費者將持續追求更加優惠的產品，甚至會開始對泡麵的口感和品質提出更高要求，進而讓泡麵將走向正餐化時代。