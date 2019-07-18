好運加倍！「巨無霸乖乖」驚喜現身　小7獨賣中元普渡必備

▲7-ELEVEN獨家販售「乖乖極致好運袋」，內含大乖乖奶油椰子3包入。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

今年8月15日就是一年一度的中元節，為迎接台灣最重要的民俗節日之一，各大超商、量販已動員備戰，不僅推出一系列優惠活動，更攜手廠商獨家推出中元節創意商品。其中，小7今年更推出「拜大包」系列商品，並首創將經典乖乖放大，預計將吸引網友打卡潮。

瞄準百億普渡商機，小7於17日推出「勸BUY中元節」，攜手近10家國內外食品大廠，獨家開發中元節創意商品，並以「拜大包」及「拜創意」兩大系列炒熱中元話題。其中，「拜大包」系列最具代表性商品非「乖乖極致好運袋」莫屬，首創將經典乖乖放大，有「超級乖乖」之稱，售價99元。

而「拜創意」系列則是以「大甲乾麵平安麵金」最吸睛，共有油蔥、香辣，以及麻醬三種口味，分別對應祈福金、發財金、平安麵金三款不同造型，售價168元。另外，還有「樂事蒜味肉羹味洋芋片」及「樂事波樂金黃蝦捲味洋芋片」，包裝直接印有招財旺市及拜樂事有好市，售價99元。

小7指出，隨著社會結構轉變，越來越多年輕人需要操辦中元普渡，因此帶動各式創新供品連年推陳出新，而且今年還首度串聯APP推出「普渡發燒好利旺」，讓消費者在線上就能普渡，每人每天可點選2次，有機會獲得5元、10元、20元，或ibonmart商品折價券等優惠。

除了攜手廠商獨家開發中元節創意商品，小7 ibonmart「勸BUY中元節」活動也同步開跑，更於17日獨家推出「中元零食福箱」，售價399元，內容物以高價值、差異化的進口零食組裝，包裝設計獨具巧思，以好兄弟裝扮成傳說中的山海經神鬼妖怪，為中元節添歡樂喜慶的色彩。

至於全家今年也推出多款獨家特色平安箱，像是樂天小熊餅還首次設計成中元節的應景包裝。另自即日起至8/27，全家也再度與上班族人氣貼圖白爛貓跨界合作，獨家推出「白爛貓好運購物袋」，在門市購買指定零食即有機會獲得，限量共6萬個。