民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

新式保養趨勢轉向，己研美學主張長期抗老才是關鍵

▲▼己研美學,抗老保養,醫美。（圖／己研美學提供）

▲綠意圍繞的不只是環境，還有對細節的堅持。（圖／己研美學診所提供，下同）

生活中心／綜合報導

在醫美技術與臨床經驗不斷進化的背景下，抗老保養早已不只是追求改變，而是一種更成熟的選擇，快速見效不再是唯一標準，專業判斷與醫療安全逐漸成為消費者更在意的核心價值。

過年將近，迎接「新年新肌象」，現代消費者開始從流行與速度中抽離，轉而關注專業、安全與長期規劃，善用科技保養成為一場理性的過程：安心安全的療程、客製規劃的醫師，以及能夠陪伴肌膚狀態穩定前行的醫療院所。

▲▼己研美學,抗老保養,醫美。（圖／己研美學提供）

▲劉惟中醫師親自諮詢，從評估到療程細節皆嚴謹把關。

結構式診斷客製療程，醫師專業決定成效與自然度

抗老保養的成效除了仰賴音波設備本身的條件外，醫師對能量輸出、治療深度與範圍配置的專業判斷也是關鍵，己研美學診所新竹館劉惟中醫師強調以「整體結構式診斷」為核心，在療程前，會先評估患者的骨架支撐、脂肪層分布、皮膚厚度與紋理狀態，釐清個案老化成因後，再依其條件客製治療策略，即使使用相同的海芙音波媚必提療程，劉惟中醫師仍會依不同層次來調整能量、深度與發數分布，避免套用固定參數，使拉提效果更貼合不同的區域結構，呈現自然且協調的改善。

▲▼己研美學,抗老保養,醫美。（圖／己研美學提供）

▲己研美學診所新竹館，打造安心、重視隱私的治療空間。

以長期陪伴為目標，己研美學與您穩定前行

在抗老醫美逐步走向理性與專業的趨勢下，己研美學診所新竹館透過完善的醫療系統、持續累積的臨床經驗，建立一段與肌膚長期共處、穩定前行的規劃歷程。劉惟中醫師最後也提醒，迎接「新年新肌象」的同時，也別忘了留意海芙療程的真偽，療程中使用的儀器與探頭皆需貼有來自原廠的UG雷射防偽貼紙，以確保治療的安全與品質。

己研美學診所官網https://geowncare.com/
海芙音波媚必提認證網站https://classyshifu.com/
 

