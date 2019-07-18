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這也有專利！　華為申請《一種拍攝月亮的方法和電子設備》打臉造假說

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▲大陸國家知識產權局公布華為申請的專利。（圖／翻攝大陸國家知識產權局網站）

▲大陸國家知識產權局公布華為申請的專利。（圖／翻攝大陸國家知識產權局網站）

記者魏有德／綜合報導

華為手機P30 Pro日前傳出拍攝月亮照片疑似「造假」，是否為「P圖」或「AI優化」技術引起網路論戰。近日，大陸國家知識產權局公布一項華為公司申請的專利釋疑，專利名稱為《一種拍攝月亮的方法和電子設備》，使「華為拍月」的羅生門暫時平息。

▲華為於官方微博釋出的手機拍攝月亮照片。（圖／翻攝大陸網站）

▲華為於官方微博釋出的手機拍攝月亮照片。（圖／翻攝大陸網站）

公開資料顯示，華為於2019年2月22日申請專利，申請號為CN201910134047.X，公開（公告）號則是CN109951633A。據專利頁面說明，該方法可以在普通拍攝模式下，或者非專業用戶的拍攝過程中，拍攝出輪廓清晰、晶瑩美麗的月亮，提高用戶的拍攝體驗。

專利書提到，申請例（華為）提供一種拍攝月亮的方法，可運用於電子設備，’ 當使用者欲拍攝月亮時，可藉由預覽功能手動降低曝光效果，且在拍攝時對月亮及背景增強。由此可見，華為在專利書上只提到AI技術可以增強月亮的細節與解析度，並沒有對AI技術具體如何增強月亮的細節與解析度給出說明。

▲大陸愛否科技前主筆王躍琨因P圖事件遭解雇。（圖／翻攝大陸網站）

▲大陸愛否科技前主筆王躍琨因P圖事件遭解雇。（圖／翻攝大陸網站）

《三言財經》指出，此前，華為P30 Pro上市後曾掀起一陣拍月亮風潮，相片呈現出的月亮變得更加「精緻」，引發不小的爭議，讓許多人質疑是「AI優化」還是「P圖」所導致的成果。

華為4月時正式發表P30系列手機，並在官方微博上秀出P30 Pro拍攝出來的一組月亮照片，引起大陸不少3C科技評測家及網友質疑。大陸愛否科技主筆王躍琨便發微博稱華為P30 Pro拍月亮，「好像是P上去的」，隨後又改口提到，「之前說是P出來的確實有歧義，說是AI計算出來的比較準確。」

王躍琨也因為相關言論在網路上發酵，引起兩派人馬論戰，遭愛否科技以「測試不嚴謹，誤導用戶煽動情緒」的理由開除。

▲華為申請專利的附圖。（圖／翻攝大陸國家知識產權局網站）

▲華為申請專利的附圖。（圖／翻攝大陸國家知識產權局網站）

從華為最新公布的專利來看，華為對拍攝月亮的方法、執行該方法所用的電子設備、相關的應用程式、程式碼等四項權利都進行了保護。一般而言，華為是採用多幀融合技術，用AI增強月亮細節與解析度。當電子設備識別到月亮後進入月亮拍攝模式，從而自動對焦月亮，使預覽介面中顯示輪廓清晰的月亮圖像，最後根據使用者的拍攝操作，採集多幀不同曝光參數下輪廓清晰的月亮圖像，並對採集的多幀圖像進行不同的處理。
 

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關鍵字：華為,P30 Pro,,月亮,特派現場

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