華為前5月全球手機銷量破億　5G合約28筆來自歐洲

▲華為董事、公共及政府事務部總裁陳黎芳。（圖／翻攝網易科技）

記者魏有德／綜合報導

大陸通訊業龍頭華為在中美貿易衝突下首當其衝，屢屢遭美點名制裁，而華為全球布局卻仍持續進行。陸媒報導，華為在今年上半年已和全球50多地簽下5G商用合約，5個月內手機銷量便突破1億支，較去年達到這數字提前近兩個月。

▲華為布局全球5G市場。（圖／路透社）

《新華網》報導，華為董事陳黎芳18日與媒體座談時表示，美國把華為加入「實體清單」後，可以看到歐洲客戶是支持華為的，華為在全球獲得50多個5G商用合約，其中28個來自歐洲，「客戶給華為的訂單就是給華為的信任選票」。

陳黎芳在座談會上也批評美國在5G網路安全的討論不太有邏輯，相較之下，歐洲的討論是理性的。她提到，雖然華為是中國公司，但網路設備、材料很多來自歐美、日本及其他國家。

▲華為的智慧型手機Q1銷量大幅攀升。（圖／路透）

談及華為的手機銷量，陳黎芳表示，華為手機截至5月30日已銷售1億台，今年發售的P30手機，僅用85天就賣了1000萬台，而去年P20手機銷售1000萬台用了100多天，可以看出消費者非常喜愛和歡迎華為手機。

對於外界關注的「鴻蒙」系統，陳黎芳再次強調，系統已經（開發）很多年，且不是為手機操作而設計，主要是用於工業系統。