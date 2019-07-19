比爾蓋茲：AI機器人將接手重複性工作　但不解Google、Uber為何押注自駕車

▲比爾蓋茲認為，商業軟體可帶來的最大變化至今尚未來到，而人工智慧能改變這一點。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

透過將個人電腦系統及軟體推向全球，比爾蓋茲（Bill Gates）開創自己的事業並一度成為世界首富。創立微軟44年後，蓋茲表示，商業軟體可帶來的最大變化至今尚未來到，而人工智慧能改變這一點。不過與此同時，他也對其他科技公司大舉投資將人工智慧應用於自動駕駛一事表示懷疑。

外媒Fastcompany報導，蓋茲周三（17）在微軟總部的微軟研究院會議上說：「我認為大部分讓電腦改進工作的機會都在我們面前，而非我們身後。」如今，雖然蓋茲將其大部分的時間投入於擔任比爾及梅琳達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）的主席身分，但他作為微軟執行長納德拉（Satya Nadella）的技術顧問，仍在協助塑造微軟的未來。

蓋茲稱2019年的商業軟體相較於前數位時代僅有小幅度的提升。電腦主要用於「極其結構化的任務，如創建財務報表」，其中，電腦引導人類完成一個「不透明」的流程，或者編寫電子郵件。蓋茲表示，在這種工作中，理解信息內容的意義及語境的是人，而非機器，但在未來5年內，微軟產品中的AI將能對用戶及其業務的事實及措辭有更深入的了解。

有了這些訊息，軟體助理能有足夠的知識來處理原先只有經驗豐富的人工助理才能完成的任務，比如在一封電子郵件或通話中識別重要訊息，或召集所有有關人員開會、收集會議所需的所有信息等。蓋茲相信，AI機器人很快就能從人類手中接過那些機械性、重複性的工作，「就像打掃房間或組裝物品這樣的任務，如果可以由機器人完成，最終那些機器人將不會變得超級昂貴。」

蓋茲指出，一些基礎科技，如語音辨識、電腦視覺（Computer Vision）、機器人手臂等，都已足夠先進以負荷它們的任務。但其他技術仍需要數年時間才得以完善，如擁有人類手部靈巧度的機械手臂等。

值得一提的是，蓋茲不解為何Google及Uber等大型科技公司，會選擇像自動駕駛這樣複雜而有風險的的科技來作為第一個可能劃時代的人工智慧業務。「我們把『開車』視為一項典型任務，讓它變得不透明。」蓋茲說，「它有很多責任要求，要隨時處理各種意想不到的情況，比如有人突然在你面前停下來，或有顆球在街上滾動。」微軟正為其他公司提供平台工具來開發自駕車，但自動駕駛並非微軟自主研發的重點領域。

展望未來，蓋茲表示，他相信人工智慧最終會迫使我們重新定義工作及其在人類生活中所扮演的角色。他建議我們可以朝著更高的目標發展，「總有一天，我們不會那麼專注於工作及預防疾病。我們需要一些新的精神事業來約束我們，而不僅僅是那些基本的東西。」而教育則是讓年輕人準備好進入被重塑的就業市場的關鍵，「如果你可以提高教育水準，那麼你就能獲得許多代的工作者，而且這些工作者都能很好地滿足未來的工作需求。」