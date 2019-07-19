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低壓帶+午後對流旺盛　全台19縣市豪、大雨特報！

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▲▼豪雨特報。（圖／氣象局）

▲豪雨特報。（圖／氣象局）

生活中心／綜合報導

中央氣象局13時40分針對全台19縣市發布豪、大雨特報。氣象局指出，低壓帶及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今（19日）天屏東縣、高雄市及台南市山區、嘉義縣山區亦有局部大雨或豪雨；其他地區有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

【14：30更新】氣象局14時15分持續針對19縣市發布豪、大雨特報，其中南投縣從大雨特報升級為豪雨特報。

請繼續往下閱讀...

大雨特報：
新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、部分嘉義縣、嘉義市、部分台南市、花蓮縣、台東縣

豪雨特報：
南投縣、 部分嘉義縣、部分台南市、高雄市、屏東縣

▲▼大雨，下雨，雷陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大雨示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

雖然輕颱已解除陸上、海上颱風警報，不過低壓帶仍將帶來較大雨勢。氣象局預報員謝佩芸說，天氣圖上，台灣位於大低壓帶的範圍內，水氣今明兩天往台灣方向輸送，伴隨西南風增強情形，南海地區已經有旺盛對流發展，水氣帶往台灣方向移動，容易形成中尺度對流系統發展，會帶來短時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

謝佩芸指出，今日降雨顯著增加時間是從下午開始，持續到明日，海面上會移進較強對流，西南風跟地形交互作用，中、南部山區要特別注意，降雨趨緩要等到周六晚上之後，高屏地區、嘉南、台東、南投山區降雨明顯。她提醒，南部、東半部、基隆北海岸要注意長浪，今日適逢大潮期間，南部沿海低窪要防範淹水情形。

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關鍵字：氣象局,大雨特報,豪雨特報

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