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氣象局對台南等縣市發布豪雨特報　黃偉哲視察文旦園祈求平安

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▲台南市長黃偉哲親自前往台南麻豆文旦園，關心下個月即將採收之文旦生長情形。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲親自前往台南麻豆文旦園，關心下個月即將採收之文旦生長情形。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲親自前往台南麻豆文旦園，關心下個月即將採收之文旦生長情形，黃偉哲市長表示，希望老天賞臉，不要下大雨，也不要颳大風，讓文旦能夠豐收，市場銷路暢通，麻豆文旦農的荷包滿滿。

黃偉哲表示，幸好輕颱丹娜絲過門不入，讓果農們都可以鬆一口氣，但緊接著後半期的芒果採收及文旦收成，農業局及農會等相關單位也應盡快做好預先部署與整體產銷計畫。

此外，黃偉哲指出，對於保障文旦農友與消費者的權益方面，已推出「產地團體商標」，希望消費者在購買時能以標章作為辨識，藉此來維持麻豆文旦的供貨品質，務必讓量少質精的麻豆文旦穩佔市場第一名。

黃偉哲強調，麻豆文旦的品質是全台最優良，且上品文旦早已被訂購一空，但對於新欉文旦及品相不佳的果實，為了提高農民的收益，也和相關單位研發各種以文旦為材料的加工品，內容多元豐富，囊括吃的、用的、抹的、擦的、洗的，初步已有一個穩定的基礎，未來也會慢慢形塑麻豆文旦品牌，協助果農從事文旦加工品的生產，以高質量、高質感、高檔次的消費市場為目標，增加通路跟銷路，提升文旦的產值。

農業局表示，台南文旦柚種植面積全台第一，共1083公頃，其中，麻豆地區837公頃，佔全市77％。今年開花期間較長，早花著果情形較差，產量較去年約少一成，白露節氣是文旦採收期的指標，但今年白露與中秋僅差距5天，今年調節輔導將採收適期提早，以因應特殊情況，麻豆文旦不論在成熟度及品質上都更具優勢，一直是中秋禮品的首選，也會加強外銷、加工收購及直銷等產銷平衡工作，全力穩定市場進而守護柚農。

值得一提的是，今年在麻豆區農會積極輔導下，文旦產銷班22班全部通過產銷履歷驗證，品質安全均具保證，且鼓勵農友黏貼「產地團體商標」，強調台南麻豆文旦在地生產，增加消費者對產品辨識性，進而維護產地農民收益。在外銷方面，今年首度辦理加拿大文旦行銷宣傳活動，擴大海外銷售市場，希望讓更多朋友都能品嚐到台南文旦的好滋味。

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關鍵字：豪雨特報,黃偉哲,文旦

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