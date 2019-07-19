低壓串聯丹娜絲颱風尾！　「一長條雲雨帶」直逼南台灣

▲輕颱丹娜絲往日韓方向前進，西南季風帶入水氣。（圖／翻攝自臉書「天氣職人-吳聖宇」）

記者胡順惠／台北報導

受到低壓帶及西南風影響，中央氣象局今（19）日針對全台19縣市發出大雨、豪雨特報。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在臉書表示，低壓91W趨向台灣南部陸地後逐漸減弱，原本被它牽制住的西南季風水氣跟著北上，看起來又逐漸回歸到丹娜絲颱風的尾巴裡，串成一條長長的雲雨帶。

中央氣象局預報員林定宜解釋，季風低壓所帶來的西南風有旺盛水氣，移進南台灣陸地，又碰上中午過後熱對流，以及地形舉升等因素，因此雨勢才會比較大，目前最大時雨量落在高雄大寮約121毫米，今晚至周六仍受低壓帶影響，中南部與東南部有持續性陣雨跟雷雨發生機率。

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吳聖宇還說，隨著西南風增強，中南部的降雨也陸續開始發生，今天風力增大，山區的雨勢應該會比平地來得大，累積雨量可達豪雨等級，尤其是嘉義以南山區。

吳聖宇說，明天西南風會隨著丹娜絲繼續北上遠離而趨於減小，雨勢可望跟著縮減，較大的降雨區也可能慢慢往平地調整。周日太平洋高壓邊緣來到台灣附近，仍是西南風到偏南風環境，但要注意的轉變成午後熱對流的短時強降雨為主。

吳聖宇表示，至於北部、東半部這幾天的降雨都是午後熱對流，也會有局部較大雨勢，不過比起中南部來說相對較小。提醒中南部民眾，今明兩天留意西南季風水氣可能帶來的較大雨勢情況。