西南風持續增強！高屏、台東防超大豪雨　一張圖看雨怎麼下

▲一張圖看今明兩天雨怎麼下。（圖／翻攝自臉書粉專天氣風險）

記者胡順惠／台北報導

受到熱帶低壓帶北抬及西南風影響，高雄、屏東等中南部及台東易出現局部大雨或豪雨，雖然晚間午後熱對流就會減弱，但西南風增強並與地形交會作用，今（19）日晚間至周六清晨將持續影響，要等到周日才會回到穩定的天氣型態。

中央氣象局表示，隨著熱帶低壓北上，帶動西南風增強，南海的水氣陸續移入，下午開始各地天氣更加不穩定，南部、台東地區容易雷陣雨，並可能出現瞬間強降雨；北部、中部、宜花午後對流發展，也有短暫雷陣雨的機會。

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氣象局預報員謝佩芸表示，西南風增加，南海地區潮濕不穩水氣持續影響，西南風有利對流發展，台灣各地近山區有熱對流發展，移入陸地會帶來短時強降雨，中南部及東南部要特別留意，下午還會越來越明顯，並跟地形有交會作用。

▲西南風將整片水氣帶入南台灣，下午嚴防豪大雨。（圖／中央氣象局）

謝佩芸說，晚間午後熱對流逐漸減弱，不過今日晚間至明日清晨將持續受到西南風影響，必須等到周日才會回到穩定的天氣型態，今日適逢大潮，雲林以南沿海低窪地區請慎防淹水。

謝佩芸說，今天目前從對流雲系，屏東崁頂時雨量約136毫米，中部、北部下午時雨量也會比較大，南投國姓時雨量也超過100毫米達豪雨等級，高屏地區的平地跟山區，還有南部跟進山區都要特別留意，未來雨量預估可達300至500毫米之間。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」也提醒，熱帶擾動91W已經在今天清晨通過恆春半島，正逐漸消散，本身對台灣沒有直接影響，要注意的是後面引進的「西南風」，午後台南、高雄、屏東開始有明顯雨勢，尤其山區要特別留意。

「天氣風險 WeatherRisk」還說，周六清晨開始，雨區擴大至雲林彰化以南，沿海因氣壓低、適逢大潮，低窪地區慎防積淹水，要等到周六晚間西南風逐漸減弱，南部雨勢趨緩，其他各地山區在今、明兩天都有午後雷陣雨。