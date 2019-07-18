南投以南5縣市大雨特報　南海低壓接力到「中南部+台東防豪大雨」

▲低壓帶影響，今晚至明（19）日臺南以南地區及南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。（圖／翻攝中央氣象局）



記者邱茀濱／綜合報導

輕颱「丹娜絲」向北遠離，對台灣近海威脅已解除，陸上警報也在晚間20時30分解除，但颱風外圍環流仍為北台灣帶來降雨，而受低壓帶影響，今、明（18日、19日）兩天高雄、屏東及台東（含綠島、蘭嶼）沿海地區易有8到10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

此外，氣象局18日21:50也針對南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市發布大雨特報，今（18）日台南、嘉義縣及台東縣已有豪雨發生；受到低壓帶影響，今晚至明(19)日台南以南地區及南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

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基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）有長浪發生機率，浪高仍可以來到4至6米，沿海空曠地區易有較強陣風，沿海風浪大，前往海邊活動要注意安全；適逢大潮期間，中南部及東南部沿海低窪地區請慎防淹水。

氣象局18日深夜指出，目前位於東沙島海面的低壓，明天（19日）凌晨起將北上影響台灣，持續會帶來暖溼、偏強的西南風，天氣仍然不穩定，中南部及台東雨勢明顯且較為持續，屬於有陣雨或雷雨的天氣，並且容易出現局部大雨或豪雨，留意短時強降雨、雷擊、強陣風，其他地區也會有短暫的陣雨或雷雨機會。

至於溫度方面，19日南部降雨明顯，高溫約30度上下，其他地方則可以來到32、33度以上，尤其大台北高溫可以來到35度左右，天氣再度轉趨悶熱。