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小火鍋工作12年！ 他曝「6：2：2黃金比例」味道最好　加碼1健康秘訣：關火

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小火鍋（圖／翻攝廚藝公社）

▲台灣街頭小火鍋店林立。示意圖。（圖／翻攝廚藝公社）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣人愛吃鍋物，不論春夏秋冬，就有任職連鎖平價小火鍋的店員分享近12年經驗累積下來的體悟，化成「6：2：2」的黃金比例，既可以平衡湯頭的美味，吃起來又盡量兼顧到健康。

有12年火鍋店工作經驗的賴姓男網友日前在「廚藝公社」貼文，提到火鍋本質是一種高鈉、高鹽的食物，常吃對身體器官的負擔會很大，因此建議客人沾醬不需要太多，「蔥花可以多些許，把沾醬的味道引出來即可。」

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賴男提出蔬菜、肉片、火鍋料6：2：2黃金比例的概念，他認為這樣最能平衡整個湯頭的味道，同時吃起來較健康；若火鍋料放太多，基本上會把湯頭的味道搶光，也會讓湯頭變得十分的死鹹。另一個健康的重要關鍵是「關火」，他觀察許多人吃火鍋時會一直開著火爐，如此一來越煮越鹹還要加湯，鈉含量再次飆升，「建議是食材全部煮完之後，就直接關火比較好。」

小火鍋（圖／翻攝廚藝公社）

▲有12年火鍋店經驗的店員分享畢生功力。（圖／翻攝廚藝公社）

他提醒，吃小火鍋時豬肉、羊肉一定要煮全熟，而火鍋料分好幾種等級，經費許可的情況下，推薦買超市能見到的品牌，除了口感比較好之外，有問題也能找到廠商詢問、負責。此外就是現今多數火鍋店都有提供冰淇淋吃到飽，但他不建議吃完火鍋馬上吃冰淇淋，腸胃不夠好的人很容易拉肚子，「比較建議是喝冷的茶飲，對腸胃會比較好。」

文章貼出後，不少網友直呼長知識了，「湯盡量不喝，食材煮熟就關火」、「不管吃什麼火鍋，一定要多喝水」、「火鍋真的別一直煮一直煮」、「之前看到整桶沙茶醬的熱量是1萬多大卡 嚇死人」、「我做火鍋店有2年多了，員工餐就是自己選火鍋料，但我都只吃蔬菜類的跟牛肉片，也不加湯都加自來水煮下去。」

本站新聞〈火鍋食材熱量曝光！看鈉含量全嚇傻...掌握6關鍵安心吃〉提到，一頓火鍋吃到飽的熱量常常就超過2000大卡，肉片、海鮮、火鍋料、加工食品等食材鈉含量同樣驚人，增加罹患心血管疾病及腎臟病的風險。文中建議吃火鍋6要領，控制食量、清湯鍋底、多吃蔬食、減少沾醬、少吃加工食品和少碰飲料甜點。

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關鍵字：小火鍋,廚藝公社

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