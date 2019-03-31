捕獲野生綠鬣蜥！「蒜頭湯+蒜蓉豆腐乳」2道料理上桌…網：三杯更好吃

▲美洲來的外來種綠鬣蜥危害台灣生態，網友捕獲野生的直接殺了做成菜。（圖／翻攝自廚藝公社）

網搜小組／綜合報導

外來種動物入侵，影響到本土動物的生存空間，甚至造成農損。來自美洲的綠鬣蜥過去被當成寵物引進台灣，卻因為不當的野放造成物種過度繁殖，除了政府舉辦收購獎勵活動鼓勵民眾協助捕捉外，不少民眾也將抓到的綠鬣蜥自行烹煮，減少此外來種對本土物種的危害。

一名網友在臉書「廚藝公社」分享他料理綠鬣蜥的過程，他表示因為綠鬣蜥小時候很可愛，許多人買來當寵物，但這種動物最長可以長到2公尺，多數人養到一定大小後就隨意棄養，造成台灣生態被破壞，「因為這傢伙是吃素的，然後跑的速度又快，所以在野外是沒天敵的，就來說說該怎麼料理牠吧！」

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他用抓到的野生綠鬣蜥做了2道料理，第一道是蒜頭湯，「蒜頭湯的煮法就很簡單，水滾後把蒜頭丟進去熬煮一下後擺蜥蜴肉進去，然後關中小火去慢慢熬，如果想要味道更好就擺些菜頭進去，然後大概是熬煮個40分鐘就完成了！」

▲第一道料理是蒜頭湯。（圖／翻攝自廚藝公社）

第二道料理則是蒸蒜蓉豆腐乳，「肉先醃製一下，醃的東西有米酒、鹽、糖、醬油、香油，大概是抓醃5分鐘後把肉擺到水盤裡後備用，然後挖個三塊豆腐乳起來弄成醬汁，然後把蒜頭剁碎擺到醬汁裡！然後把醬汁倒到肉裡面去蒸，大約是蒸個30分鐘後關火燜個5分鐘後就完成了！」

▲另一道料理則是蒜蓉豆腐乳。（圖／翻攝自廚藝公社）

據了解，綠鬣蜥初來台時一隻價格動輒上萬元，但在市場飽和後，價格甚至跌到299元一隻都沒人要買；此外，許多飼主隨意棄養，造成多處地區的生態浩劫，甚至連政府都有提供獎金、雇用專家獵捕。

網友們看了他的分享紛紛留言，「這我不行」、「為什麼要給我看他生前的樣子」、「超可怕！我到底要去哪裡抓野生綠蜥蜴」、「我的天啊」、「這道菜我會哭，不行」、「有種背叛的感覺，看牠在你手上是這麼信任你」、「恐怖，第一次看到煮蜥蜴」、「這個我沒辦法，以前養過，超黏我的」。

但也有不少網友認為，既然是造成生態危害的原兇，煮來吃並沒有什麼不妥，「這真的嚴重破壞生態，看到都建議殺掉或吃掉」、「產地就是拿來吃的」、「有個國家他們路上很多都變他們的家常料理了」、「下次三杯會比較好」、「超好吃的酷斯拉，哈哈，我們都三杯，下次燉湯試試」。