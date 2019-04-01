買不鏽鋼盆！她開鍋「白麵團一揉」黏滿黑油　網驚吐：完了我直接用

▲開鍋之後的麵團……好黑啊！（圖／翻攝自廚藝公社）

網搜小組／綜合報導

買新的鍋碗瓢盆回家後，許多人都習慣先沖過，但單只洗可能還不夠。一名女網友就貼文，說「不鏽鋼容器」在製作過程中都會用黑油當潤滑劑，所以一定會殘留黑油。接著她也透露「開鍋」方法，要確認用餐巾紙擦過沒有黑黑的才能使用。看到貼文後，網友紛紛驚呼長知識了，「我都直接洗一洗就用了」。

女網友在臉書《廚藝公社》貼出幾張照片，只見不鏽鋼鐵盆中有一小坨麵團，乍看之下還以為她是要做什麼料理，原PO則是在文中表示「七早八早就在廚房忙的滿頭汗，我可不是在揉麵團唷！我是在『開鍋』」。

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她說，新的不鏽鋼容器千萬不能清潔劑洗一洗後就開始用，「因為不鏽鋼盆在製作過程中，都會使用黑油當潤滑劑，所以買回來後，一定都有黑油殘留」。接著原PO分享自己的開鍋方法，首先是將容器泡在小蘇打粉水裡，泡半小時後把水倒掉。

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▲左下角那個是摻了芝麻粉吧！（圖／翻攝自廚藝公社）

接著再用麵粉、水在鍋裡揉成麵團，讓麵團吸附黑油跟雜質，重複動作2至3次後，確認麵團沒有黑黑的顏色後，再加小蘇打水泡半小時後洗淨，最後加白醋稀釋後煮沸，「之後用餐巾紙擦過，確認沒有黑黑的，才會開始使用」。

原PO最後還提醒，不鏽鋼盆最髒的地方在邊緣下方，她也笑說，開鍋過程不難，「難的是那些黑油真的很頑固，光用這個，我就滿身汗了，但為了不吃下那些黑油，還是得赤手空拳跟它拼了」。

看到貼文後，許多人都大吃一驚，「長知識了，我還真的不知道欸，謝謝分享」、「我不知道耶～都用菜瓜布刷洗就開始用了」、「我直接清潔劑洗一洗而已」、「我已經不知道吃下多少黑油了」、「大家至少還有用清潔劑，我用水沖」、「我完蛋了，我洗都沒洗就直接用」。

也有網友提供自己的方法，說其實不用這麼費力，「其實用沙拉油跟廚房紙巾就能輕鬆處理！用油溶油的特性，跟女生化妝最後用卸妝油的概念一樣，所以油擦完後再用清潔劑洗一次就乾淨溜溜」、「我以前也打麵團去黑油，但實在好累……後來看過有人分享用油融黑油，就是用餐巾紙沾沙拉油去擦整個鍋子，也有打麵團效果。我試過還不錯」。

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