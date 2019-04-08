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自製蝶豆花「藍龜粿」！　質感成品一出網心驚：好像中毒

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▲▼ 蝶豆花「紅」龜粿 。（圖／翻攝自廚藝公社）

▲ 紅龜粿變「藍」龜粿 。（圖／翻攝自廚藝公社）

網搜小組／綜合報導

市面上常可以看到各種用蝶豆花染色的藍紫色漸層飲品，是拍美照和打卡的好道具。有網友日前就把蝶豆花和台灣傳統小吃創意結合，從紅龜粿變成「藍龜粿」，成品一出許多人都大讚顏色很美、有質感，但也有人覺得很像中毒的顏色，不太敢嘗試。

有位女網友在臉書「廚藝公社」中貼出自己自製的「蝶豆花紅龜粿」，她表示由於手邊沒有紅花米，於是就想說用自己種的蝶豆花創意改造看看。原po也大方分享紅龜粿的做法，首先要先用滾水把蝶豆花的顏色泡出來，接著把熱花水倒入糯米粉中攪拌、搓揉，隨後只要再包入紅豆餡，並在模具上壓出痕跡，放進電鍋蒸一蒸，放涼之後就有Q彈的粿可以吃了。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 蝶豆花「紅」龜粿 。（圖／翻攝自廚藝公社）

▲ 組合起來好特別。（圖／翻攝自廚藝公社）

圖中可見橢圓形的「藍龜粿」有著均勻的藍色，底下還用美人蕉的葉子當作烘培紙，既古早味又省錢。網友們看到這創意改造紛紛讚嘆顏色很美，「看起來很好吃」、「第一次做這樣就可以賣了呀」、「好有質感」、「吃起來口味如何！好特別」、「很特別，我會想買」。

不過也有網友對於這新穎的組合有點恐懼，「感覺好像是有毒的紅龜粿！」、「很漂亮但感覺吃了會中毒」、「你很厲害，但這顏色我不行」、「感覺只能自己吃，拜拜沒用紅色就感覺怪怪的」、「祖先會不會覺得時代變了」。

不過要提醒的是，蝶豆花雖常被拿來做成仙氣滿滿的飲品和甜點，但含有抗凝血的作用，大量攝取可能會影響血小板的凝血功能，血糖和血壓不穩定者、以及正處於生理期的女性和孕婦都不宜食用。

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關鍵字：蝶豆花,紅龜粿,中毒,廚藝公社

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