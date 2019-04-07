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野生綠鬣蜥下鍋變佳餚！專家提2點告誡：最好別吃

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▲▼綠鬣蜥料理。（圖／翻攝臉書社團廚藝公社）

▲網友將綠鬣蜥做成料理上桌，引起許多人討論。（圖／翻攝臉書社團廚藝公社）

記者許展溢／台北報導

一名網友日前在臉書社團「廚藝公社」發文，將在國外屬於保育類的綠鬣蜥做成「蒜頭蜥蜴湯」、「蒜蓉豆腐乳蒸蜥蜴」2道料理，引起許多網友討論。不過，林務局提兩項意見，建議民眾還是別吃，一、該動物大多都生長在野外，身上有許多寄生蟲，怕吃了影響身體健康。二是觀感不好。

林務局指出，綠鬣蜥為外來種，在台灣曾依「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」列為保育類，但被民眾帶入台灣後棄養，導致綠鬣蜥大量繁衍，對農田造成危害，影響本土動植物生存，2014年7月2日公告移除保育類。林務局副局長楊宏志表示，綠鬣蜥為草食性動物，喜歡各作物嫩芽等，現在在很多水圳上都可以看到，影響水利安全，生態都被破壞。

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▲▼綠鬣蜥料理。（圖／翻攝臉書社團廚藝公社）

▲林務局建議還是別吃綠鬣蜥料理，因為該動物身上有許多寄生蟲。（圖／翻攝臉書社團廚藝公社）

對於現在有民眾拿來當美味菜餚，楊宏志提出2點建議還是別吃，1、若以相對性來看，雖然台灣目前綠鬣蜥已不是保育類，但國外還是列為保育，若把牠來煮來吃，觀感不太好。2、以健康因素考量，由於該動物都生長在野外，如臭水溝、墓地等環境較差棲地，身上有很多寄生蟲，憂吃下肚對身體不好。

另外，鳥類「埃及聖䴉」近年爆量在台灣猖狂繁衍，嚴重影響到台灣許多原生物種及其他鳥類生存，和綠鬣蜥同樣都是外來種，楊宏志說，不只這兩種外來種會影響本土物種，目前台灣還有沙氏變色蜥、福壽螺及斑腿樹蛙也都有同樣情況。針對綠鬣蜥危害農作物，楊宏志表示，地方政府已有祭出發動鄉親捕抓等政策。

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關鍵字：綠鬣蜥,廚藝公社,蒜頭蜥蜴湯,蒜蓉豆腐乳蒸蜥蜴,寄生蟲,林務局,楊宏志

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