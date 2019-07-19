　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

廈門對台貿易機電最大宗　進口台灣水果、水產量大陸第一

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門海天集裝箱碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

廈門對台貿易今年上半年保持增長，對台進出口金額達199.8億元人民幣，同比增長2.6%，位居大陸第六。根據統計，機電產品佔廈門對台進出口貿易的最大宗，總值均超過65%；而台灣水果、水產品的進口表現也很亮眼，位居大陸首位。

廈門海關指出，廈門市上半年對台灣地區進出口199.8億元（約901億元新台幣），同比增長2.6%，規模位居福建省第一、大陸第六。其中，出口53.2億元（約239.9億元新台幣），同比增長3.8%；進口146.6億元（約661.1億元新台幣），同比增長2.1%。

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺。（圖／記者蔡紹堅攝）

從進出口商品的數據來看，機電產品是廈門對台貿易的最大商品，其中出口34.6億元，同比增長17%，占同期廈門對台出口總值的65%；進口104.7億元，同比增長2.7%，占同期廈門自台進口總值的71.4%。

值得注意的是，台灣水果、海產品的進口表現維持一直以來的亮眼，統計數字顯示，上半年廈門進口台灣水海產品和台灣水果分別為1.3萬噸、5.5萬噸，均居大陸首位。

除了在對台貿易保持增長外，廈門對「一帶一路」沿線國家的進出口規模也持續擴大，上半年，對一帶一路沿線國家進出口929.5億元，同比增長6.3%，占同期廈門進出口總值的31.5%。

廈門海關統計分析處處長陳仲雄提到，廈門外貿市場多元化穩步推進，對巴基斯坦、烏克蘭、沙烏地阿拉伯、阿聯酋的進出口大幅增長，均高於同期廈門外貿整體增速。廈門市商務局負責人稱，廈門以港立市，外貿依存度位居全國第一，外貿競爭力位居全國百強城市第五位，外貿已經成為該市社會經濟發展的重要組成部分。

▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
6歲男童下娃娃車回家　轉身衝路口遭撞飛10天後亡
低壓帶+午後對流旺盛　全台19縣市豪、大雨特報
車禍後打電話不救人！目擊者大喊「快挪車」…下秒起火2女慘死
ET民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜！「郭柯結盟」也輸辣台妹

關鍵字：廈門,台灣水果

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北海道機場「偶遇首富」　超幸運小學生獲贈450萬！網敲桌：下一站在哪

正妹女足隊「上場前必化妝」　男粉專程搭飛機來「約戰」

多城市打造「不夜城」　陸推「夜間經濟」擴大內需

金廈通橋「技術資金沒問題」　福建書記：民眾意願也很強烈

9歲女童肚子劇痛...CT一照驚見「18公分黑團」　媽曝「吃三年OO」醫嚇傻

廈門對台貿易機電最大宗　進口台灣水果、水產量大陸第一

影／車禍後報警不救人！目擊者崩潰大喊「別打電話快挪車」...下秒起火2女慘死

影／網咖打Game！白衣男手突僵直「殭屍式狂抖」暴斃　旁人超淡定…恐怖畫面曝

「用看的」就會了！　13歲童半夜「開走兩架飛機」

貿易摩擦暫緩！陸完成4月以來最大交易「向美購買5萬噸高粱」

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

北海道機場「偶遇首富」　超幸運小學生獲贈450萬！網敲桌：下一站在哪

正妹女足隊「上場前必化妝」　男粉專程搭飛機來「約戰」

多城市打造「不夜城」　陸推「夜間經濟」擴大內需

金廈通橋「技術資金沒問題」　福建書記：民眾意願也很強烈

9歲女童肚子劇痛...CT一照驚見「18公分黑團」　媽曝「吃三年OO」醫嚇傻

廈門對台貿易機電最大宗　進口台灣水果、水產量大陸第一

影／車禍後報警不救人！目擊者崩潰大喊「別打電話快挪車」...下秒起火2女慘死

影／網咖打Game！白衣男手突僵直「殭屍式狂抖」暴斃　旁人超淡定…恐怖畫面曝

「用看的」就會了！　13歲童半夜「開走兩架飛機」

貿易摩擦暫緩！陸完成4月以來最大交易「向美購買5萬噸高粱」

中職／桃猿主場戰富邦悍將　運彩看好悍將

進入北京職場的3個關鍵能力　體會殘酷的「個人英雄」戰場

黑白根以及雪白銀狐大理石　玄關創造大方質感

韓國瑜盼重啟核四　環團憂心：口號不能治國也不能保障核安

利用編織帶來南洋風情　客廳中藏韻味

接棒嚴凱泰／嚴陳莉蓮掌舵8個多月　三車廠市值大增227億元

北海道機場「偶遇首富」　超幸運小學生獲贈450萬！網敲桌：下一站在哪

鼎泰豐炒飯太銷魂！內行人揭SOP...超關鍵「1.6g神秘調味包」曝光

羅小白「摘下眼鏡」變超正！　新造型狂飄女人味

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房...目擊驚悚畫面　179萬網友嚇壞

大陸熱門新聞

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水..

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5..

20歲女打110叫外賣　接線警..

她抱1條黃魚狂衝醫院　護士嚇傻

車禍後報警不救人　下秒起火2女..

她得「漸凍人」想賣房治病　老公..

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰..

港星失蹤骨灰罈　烤肉區被尋獲

中國第一胖逆襲　減142公斤抱..

月收入300K！他追25歲女卻..

超高蔬菜引論戰　真實身份網震驚

他超車開窗「比中指」　下秒現世..

13歲童半夜「開走兩架飛機」

戀上21歲嫩妹「生3子」　人夫..

更多熱門

相關新聞

3萬台灣人才聚集　廈門引才鎖定高層次

廈門近日舉行「金融科技與人工智能產業發展論壇」，多名在福建工作、生活的台科大校友受邀出席，討論產業未來發展的新機遇。台科大東南區校友會理事長曾月春表示，目前在廈門發展的，就有近300名校友，分布於金融科技、智能製造、大數據、互聯網等產業，其中許多人也被評選為台灣特聘專家（專才）、「雙百計劃」人才。

內衣媽媽綁架案！離奇自拍勒索兒

適合養老的4座城市！海南最受外國人喜愛

台商挺九二共識　柯文哲：更認同錢

推高雄版雙城論壇　韓兩岸小組赴滬取經

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

京阿尼縱火33死　爆燃絕望無處逃

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面