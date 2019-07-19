廈門對台貿易機電最大宗　進口台灣水果、水產量大陸第一

▲廈門海天集裝箱碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

廈門對台貿易今年上半年保持增長，對台進出口金額達199.8億元人民幣，同比增長2.6%，位居大陸第六。根據統計，機電產品佔廈門對台進出口貿易的最大宗，總值均超過65%；而台灣水果、水產品的進口表現也很亮眼，位居大陸首位。

廈門海關指出，廈門市上半年對台灣地區進出口199.8億元（約901億元新台幣），同比增長2.6%，規模位居福建省第一、大陸第六。其中，出口53.2億元（約239.9億元新台幣），同比增長3.8%；進口146.6億元（約661.1億元新台幣），同比增長2.1%。

從進出口商品的數據來看，機電產品是廈門對台貿易的最大商品，其中出口34.6億元，同比增長17%，占同期廈門對台出口總值的65%；進口104.7億元，同比增長2.7%，占同期廈門自台進口總值的71.4%。

值得注意的是，台灣水果、海產品的進口表現維持一直以來的亮眼，統計數字顯示，上半年廈門進口台灣水海產品和台灣水果分別為1.3萬噸、5.5萬噸，均居大陸首位。

除了在對台貿易保持增長外，廈門對「一帶一路」沿線國家的進出口規模也持續擴大，上半年，對一帶一路沿線國家進出口929.5億元，同比增長6.3%，占同期廈門進出口總值的31.5%。

廈門海關統計分析處處長陳仲雄提到，廈門外貿市場多元化穩步推進，對巴基斯坦、烏克蘭、沙烏地阿拉伯、阿聯酋的進出口大幅增長，均高於同期廈門外貿整體增速。廈門市商務局負責人稱，廈門以港立市，外貿依存度位居全國第一，外貿競爭力位居全國百強城市第五位，外貿已經成為該市社會經濟發展的重要組成部分。