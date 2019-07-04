韓國瑜兩岸小組現身雙城論壇　廈門會長吳佳瑩：我來取經

▲廈門台商協會會長吳家瑩。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

高雄版雙城論壇有譜？2019台北上海城市論壇今天上午開幕，本次除上海台商界代表積極參與外，廈門台協會長吳家瑩也以嘉賓身分出席與會，他在會前接受《ETtoday新聞雲》訪問時直言，自己此行就是為了促成福建廈門與高雄之間的雙城論壇，特別來取經。

事實上，自去年九合一選舉高雄市長韓國當選以來，是否循台北、上海模式與大陸城市舉辦雙城或「三城」論壇一直備受關注，包括上海台協會長李政宏、深圳台商協會會長陳忠和、廣州台商協會會長王慶祥、廈門台商協會會長吳家瑩都是其兩岸小組成員，韓國瑜本人更曾在今年三月，赴大陸香港、廈門、深圳等地參訪。

▲2019台北上海雙城論壇開幕。（圖／記者陳政錄攝）

吳家瑩表示，在「兩岸一家親」的基礎下，雙城論壇一定會非常成功，而自己本次參與的主要目的，就是因為也想促成福建廈門，與高雄之間的雙城論壇。他說，本次前來見習將特別關注青年發展、生物科技兩個和福建密切相關的領域。

被問到自己擔任高雄市兩岸小組成員，此次前來同樣被視為台灣2020大選潛在人選柯文哲的「場子」，會不會覺得敏感，吳家瑩強調，兩個人「各有各的優點」，至於「我個人基本立場，最重要的九二共識是絕對沒有變的」。

談到現在福建、廈門官方是否已和高雄市進行接觸，吳家瑩表示，台協部分正在積極的籌備中，福建官方與高雄有正常交流，現在譬如兩地港口之間的貿易、接觸都越來越好。

他進一步提到，目前福建各地區台協，正在規劃籌組一個海峽經濟圈的組織，將大陸各城市串聯起來，以台商協會為平台，希望推動與金門、台中、高雄合作，構建共同的經濟生活圈。