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近3萬台灣人才聚集　廈門要吸引更多「高層次人才」

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▲廈門吸引高層次人才　最高給予675萬元生活補貼。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門先前為台灣特聘專才頒發證書。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

廈門近日舉行「金融科技與人工智能產業發展論壇」，多名在福建工作、生活的台科大校友受邀出席，討論產業未來發展的新機遇。台科大東南區校友會理事長曾月春表示，目前在廈門發展的，就有近300名校友，分布於金融科技、智能製造、大數據、互聯網等產業，其中許多人也被評選為台灣特聘專家（專才）、「雙百計劃」人才。

根據《中新社》報導，曾月春在大陸工作20多年，已將自己的事業紮根廈門，她指出，對台胞來說，在廈門發展最大的吸引力，不僅在於地緣、語言優勢，更在於許多惠及台胞政策走深走實，帶來了極大融入感。

現任福建三明學院創新創業創造學院副院長的台灣科技大學校友黃鵬提到，廈門具有十分良好的營商環境，以此為起點，拓展大陸市場，對於想要創業的台胞來說，「這是很好的第一站，也將是兩岸創業融合一個非常好的起點。」

台灣科技大學副校長、財務金融研究所教授劉代洋看好兩岸在金融科技產業的合作，他指出，金融科技的發展將是一個必然的趨勢，而兩岸金融科技領域的發展具有不同的優勢，大陸的硬件和台灣的軟件優勢互補，將形成可觀的力量。

廈門今年7月初推出55條優化營商環境、促進經濟高質量發展的新舉措，其中6條措施涉及落實對台服務，落實「兩個同等待遇」，涉及市場准入、行業標準共通、知識產權保護運用等方面，推動兩岸產業深度融合發展。

此外，根據廈門官方公布的數據，在廈門的各類台灣人才近3萬人，其中高技能人才超過2000人，台灣特聘專家（專）、「雙百計劃」人才等領軍人才近1000人。

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關鍵字：廈門,高層次人才

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